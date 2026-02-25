Coin di Termini: atteso l'interrogatorio della cassiera, secondo gli indagati avrebbe fatto tutto lei

Coin di Termini: atteso l'interrogatorio della cassiera, secondo gli indagati avrebbe fatto tutto lei

Coin di Termini: atteso l'interrogatorio della cassiera, secondo gli indagati avrebbe fatto tutto lei Photo Credit: ANSA /Andrea Fasani

Gabriele Manzo

25 febbraio 2026, ore 19:00

La donna sarà sentita venerdì 27, mentre ne è stato chiesto l'arresto, già trasferiti gli indagati appartertenenti alle forze dell'ordine coinvolti

Per la cassiera della Coin di Termini è stato chiesto l’arresto, verrà sentita venerdì27. Intanto la folta “pattuglia” del gruppo d’acquisto si difende, i loro avvocati riferiscono che faceva tutto la cassiera, che non c’erano menti grigie tra i 21 indagati appartenenti alle forze dell’ordine. Insomma la Coin di via Giolitti era diventata affiancata dallo store truffaldino messo su dalla dipendente infedel.  Loro venivano contattati dalla cassiera in per pochi acquisti. Ma ci sarebbero chat e telefonate con un binario contrario tipo . ”Hai profumi per me?”. Insomma ci sono accuse da parte degli indagati, ma anche prove che quanto meno dimostrerebbero la loro complicità nel disegno criminoso della cassiera, per il cui interrogatorio c’è una grande attesa.


La difesa: “pochi episodi e valori bassi”

Tra gli indagati figurano nove poliziotti: una primo dirigente della Polfer, due commissari, un ispettore, un assistente capo, un vice sovrintendente, un assistente capo coordinatore, un sovrintendente capo, una agente. E poi dodici esponenti dell'Arma, un brigadiere, diversi vice brigadieri e un paio di appuntati scelti in servizio allo scalo. I carabinieri indagati - contestualmente alla notifica dell'avviso di garanzia - sono stati tutti trasferiti in altre sedi in attesa degli sviluppi delle indagini. A ciascuno di loro vengono contestati uno o due episodi. "Sono indagati da ieri per episodi - dei quali dimostreremo l'insussistenza - dal valore di poche decine di euro e non come alcuni hanno riferito, per un giro da centinaia di migliaia di euro" sottolinea l'avvocato Andrea Falcetta difensore di otto carabinieri indagati. Che poi ne descrive il curriculum positivo."I carabinieri, che parte della stampa già si affretta a definire 'ladri', appena 24 ore dopo le notifiche degli avvisi di garanzia nell'ultimo anno hanno già operato circa 50 arresti in flagranza di reato oltre a quasi un centinaio di denunce a piede libero - aggiunge -. Hanno inoltre svolto servizi antitaccheggio in borghese recuperando e restituendo merce rubata per migliaia e migliaia di euro".


Argomenti

cassiera
Coin
Termini

Gli ultimi articoli di Gabriele Manzo

Mostra tutti
  • Deliveroo: dopo Glovo lo stesso scenario, paghe sotto la soglia di povertà, rapporti di lavoro non corretti

    Deliveroo: dopo Glovo lo stesso scenario, paghe sotto la soglia di povertà, rapporti di lavoro non corretti

  • Stazione Termini, 21 appartenenti alle forze dell'ordine coinvolti in furto aggravato alla Coin

    Stazione Termini, 21 appartenenti alle forze dell'ordine coinvolti in furto aggravato alla Coin

  • Massimo Adriatici, l'ex assessore leghista alla Sicurezza di Voghera, condannato a 12 anni

    Massimo Adriatici, l'ex assessore leghista alla Sicurezza di Voghera, condannato a 12 anni

  • Villa Pamphili: madre e figlia morte strangolate, questo l'esito degli accertamenti medici

    Villa Pamphili: madre e figlia morte strangolate, questo l'esito degli accertamenti medici

  • La giustizia non è uguale per Totti, così Ilary Blasy dopo l'archiviazione del procedimento per abbandono di minori

    La giustizia non è uguale per Totti, così Ilary Blasy dopo l'archiviazione del procedimento per abbandono di minori

  • Monaldi: corsa contro il tempo per il piccolo Tommaso, in attesa di un cuore nuovo, Meloni telefona alla madre

    Monaldi: corsa contro il tempo per il piccolo Tommaso, in attesa di un cuore nuovo, Meloni telefona alla madre

  • Occhi puntati su Ginevra, negoziati difficili per l'Ucrania e la questione nucleare iraniana, che con Khamenei lancia minacce

    Occhi puntati su Ginevra, negoziati difficili per l'Ucrania e la questione nucleare iraniana

  • Giorgia Meloni ancora a Niscemi, annunciati fondi al comune per 150 milioni di euro

    Giorgia Meloni ancora a Niscemi, annunciati fondi al comune per 150 milioni di euro

  • Napoli: passano le ore, il piccolo Tommaso resta in condizioni disperate e forse nion potrà più essere operato

    Napoli: passano le ore, il piccolo Tommaso resta in condizioni disperate e forse nion potrà più essere operato

  • Sanremo al Quirinale, momento di orgoglio italiano tra OlipiadI e Grazia Deledda ecco il festival

    Sanremo al Quirinale, momento di orgoglio italiano tra OlimpiadI e Deledda ecco il festival

Il teatro Sannazaro di Napoli distrutto dalle fiamme. La "bomboniera di via Chiaia" in cenere, il dolore della città

Il teatro Sannazaro di Napoli distrutto dalle fiamme. La "bomboniera di via Chiaia" in cenere, il dolore della città

Questa mattina all'alba, il teatro nel centro della città partenopea è stato avvolto da un enorme incendio. Distrutto l'interno: la cupola è collassata sulla platea. In fiamme anche alcuni appartamenti adiacenti. Diversi intossicati

Sassari: ragazza sequestrata per dieci giorni dal fidanzato, ha sùbito ogni tipo di violenza e umiliazione

Sassari: ragazza sequestrata per dieci giorni dal fidanzato, ha sùbito ogni tipo di violenza e umiliazione

I carabinieri l'hanno liberata facendo irruzione nell'abitazione del fidanzato. poi arrestato, l'uomo le aveva riservato attenzioni degne di un film horror

Femminicidio, arrestato il marito di Lucia Salcone: aveva inscenato un incidente stradale. La storia con un'altra donna

Femminicidio, arrestato il marito di Lucia Salcone: aveva inscenato un incidente stradale. La storia con un'altra donna

Forse una relazione extraconiugale il movente dell'omicidio della donna di 47 anni in provincia di Foggia, nel 2024. Gli indizi: una lettera e il liquido infiammabile nell'abitacolo della macchina