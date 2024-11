Como, in vendita c'è un souvenir davvero unico. Incredibile, ma vero...

A Como c'è chi vende persino l'aria. Tutto vero. Spuntano, infatti, lattine di aria di Como come souvenirs.

Non si tratta di una novità, ma di qualcosa già noto a Napoli: la prima città d'Italia a mettere l'aria in scatola. Il costo? Ben 9,90 euro per portarsi a casa 400 millilitri di autentica.

NASCE UN PROGETTO DAVVERO UNICO

Senza dubbio si tratta di un progetto speciale, unico nel suo genere. A progettare tutto è Lake Como Air, la trovata è dell'agenzia di comunicazione comasca Italy Srl. A parlare di questa trovata è persino The Times, Cnn e altre testate internazionali.

IL LAGO DI COMO, META DI STAR DI HOLLYWOOD

George Clooney o i Ferragnez. Il Lago di Como è meta di turisti che giungono da ogni parte del mondo. La famosa villa Oleandra, acquistata nel 2002 per 10 milioni di dollari da Clooney, è stata la meta di tantissimi attori hollywoodiani, celebrità di ogni genere, paparazzi e curiosi. Stessa storia per Villa Matilda, quartier generale per molto tempo dei Ferragnez, vicino casa di George Clooney,

