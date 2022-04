Coppa Italia, la finale sarà Inter- Juventus, i bianconeri hanno eliminato la Fiorentina

JUVENTUS-FIORENTINA 2-0

Il derby d'Italia sarà l'atto conclusivo della coppa Italia. La finale del torneo il prossimo 11 maggio all'Olimpico di Roma vedrà la sfida tra Inter e Juventus. Dopo la vittoria nei nerazzurri nel derby, i bianconeri hanno battuto ed eliminato la Fiorentina: 2-0, con un gol per tempo. Allegri, almeno per il momento, evita il rischio "stagione con zero titoli". Dopo la fortunosa vittoria dei bianconeri nella gara d'andata giocata a Firenze, sono i viola a dover invertire il corso delle cose. E infatti all'Allianz Stadium partono ventre a terra, all'attacco senza paura. E anche senza equilibrio. Infatti alla squadra di Allegri per tre volte in pochi minuti si aprono praterie in contropiede: Morata finisce in fuorigioco, poi Vlahovic trova due belle risposte di Dragowski. Sul taccuino delle occasioni viola una conclusione fuori misura di Torreira. Con il passare dei minuti il baricentro si riequilibra e poco dopo la mezzora la Juve passa in vantaggio: cross di Morata, Dragowsky sbaglia l'uscita, Biraghi rinvia corto di testa verso Bernardeschi: che stoppa di petto e scarica al volo in rete, per il più classico dei gol dell'ex. La reazione della Fiorentina è in una azione personale di Cabral, che slalomeggia in area prima di scoccare un tiro parato da Perin. Il portiere di coppa Italia a inizio ripresa è protagonista di un intervento davvero miracoloso su un colpo di testa di Martinez Quarta reso ancor più pericoloso da una leggera deviazione di De Ligt. Sull'altro fronte, un diagonale a mezza altezza di Zakaria colpisce la parte esterna del palo. Poco dopo il raddoppio di Rabiot viene annullato dal VAR per fuorigioco del francese. La Viola non si arrende, e si fa vedere con una punizione di Biraghi e con un colpo di testa di Cabral, entrambi sfiorano il palo. La pressione degli ospiti viene allentata da un tiro di De Ligt fuori di poco. Sui titoli di coda, arriva il raddoppio di Danilo al novantaquattresimo minuto.