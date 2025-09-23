Coppa Italia, oggi si apre il secondo turno: c'è anche Milan-Lecce

Archiviata la quarta giornata di Serie A con il posticipo vinto dal Napoli contro il Pisa 3-2, oggi torna in campo la Coppa Italia con il secondo turno.

Si tratta di partite secche. In caso di parità non sono previsti i tempi supplementari, ma si va direttamente ai calci di rigore.

Coppa Italia, le partite di martedì 23 settembre 2025

Oggi alle ore 17.00 Cagliari-Frosinone. I sardi, a quota sette punti in campionato anche grazie al successo in rimonta contro il Lecce con la doppietta di Belotti, sfiderà i ciociari che militano in Serie B. La squadra che vince sfiderà agli ottavi il Napoli.

Alle 18.30 sarà la volta di Udinese-Palermo. I bianconeri vogliono riscattare la pesante sconfitta rimediata in campionato contro il Milan. Non sarà semplice, visto che gli avversari, allenati da Pippo Inzaghi, sono in un ottimo momento di forma, occupando il primo posto (insieme a Modena e Cesena) della classifica di Serie B. Chi passa, sfiderà la Juventus.

Alle ore 21 toccherà al Milan, che dopo aver superato al primo turno il Bari, resta in Puglia, sfidando il Lecce. I rossoneri di Massimiliano Allegri arrivano da tre successi di fila in campionato. Previsto turnover stasera: rientra Maignan in porta, mentre in difesa dovrebbe giocare De Winter. Ricci prenderà il posto di Modric in mezzo al campo e Nkunku potrebbe iniziare dal primo minuto. Chi passa, sfida la Lazio.

Coppa Italia, le partite di mercoledì 24 settembre 2025

Il secondo turno di Coppa Italia andrà avanti domani, mercoledì 24 settembre, con Parma-Spezia (ore 17), Verona-Venezia (18.30) e Como-Sassuolo (21.00).

Coppa Italia, le partite di giovedì 25 settembre 2025

Giovedì gli ultimi due match, ossia Genoa-Empoli, alle 18.30, e Torino-Pisa alle 21.00.

Coppa Italia, gli arbitri del secondo turno

Queste le designazioni arbitrali del secondo turno di Coppa Italia in programma tra martedì 23 e giovedì 25 settembre.

Cagliari-Frosinone (Feliciani)

Udinese-Palermo (Zanotti)

Milan-Lecce (Tremolada)

Parma-Spezia (Mucera)

Hellas Verona-Venezia (Calzavara)

Como-Sassuolo (Turrini)

Genoa-Empoli (Dionisi)

Torino-Pisa (Pezzuto)



