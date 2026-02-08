Crans - Montana, in fiamme il memoriale dedicato alle 41 vittime del rogo di Capodanno

Un altare protetto da una tenda a igloo, un libro di firme. È questo il memoriale dedicato alle 41 vittime del rogo di Capodanno, che ha provocato anche 115 feriti. Uno spazio in cui da ormai un mese venivano lasciati, con un flusso continuo, fiori e candele, lettere e disegni, pensieri e preghiere. Tutto bruciato questa mattina, all’alba, quando è divampato un incendio che ha seriamente danneggiato la struttura.





SAREBBE ACCIDENTALE

La Polizia cantonale aveva aperto un’inchiesta, facendo sapere che le fiamme sono state spente immediatamente e che non si registrano feriti. Secondo le autorità, si tratterebbe di un rogo accidentale, provocato dalle candele disposte su un tavolo al centro del memoriale. Esclusa quindi la responsabilità di terze persone. Intanto il materiale che si è salvato è stato spostato sotto un nuovo gazebo, con la ricostruzione del sito già in corso.





SPOSTATO DAL CONSTELLATION

Inizialmente posizionato davanti al Constellation, il locale dei coniugi Moretti, il memoriale era stato spostato solo una decina di giorni fa, a poche centinaia di metri di distanza, nei pressi della cappella Saint-Christophe. Una scelta che aveva generato polemiche, con il Comune di Crans - Montana accusato di voler nascondere il simbolo di una tragedia che ha colpito profondamente la comunità. L'amministrazione aveva replicato di voler offrire, invece, un luogo di raccoglimento più appartato, per dare