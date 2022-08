CRISI TRA ICARDI E WANDA NARA: LUI SMENTISCE TUTTO E SGANCIA UNA BOMBA SUI SOCIAL

Mauro Icardi frena. Nessuna crisi con sua moglie Wanda Nara. Così, il calciatore smentisce l'indiscrezione legata alla fine del suo matrimonio. La notizia, lo ricordiamo, era circolata ieri quando è stato pubblicato un audio in cui Wanda Nara diceva: “Sono venuta in Argentina perché sto divorziando da Mauro". Ora proprio lui, Maurito, torna a parlare e sui social sgancia una vera bomba. “Non so chi mi fa più pena, se chi inventa cose sulla mia vita o chi ci crede”, dice. La crisi quindi non sarebbe affatto vera. La loro storia d'amore, iniziata alcuni anni fa, si sarebbe arenata (ma di questo parleremo tra poco) in un caldo, anzi rovente, mese di agosto. Lui, calciatore di grande talento, è sempre stato al centro di numerose "chicche di gossip" negli ultimi anni per colpa delle malelingue che continuano a prendere di mira la sua storia d'amore con Wanda Nara. Nell'audio choc nel messaggio che sta facendo il giro della Rete si sente: "Sto organizzando il divorzio al momento (…) Starò ancora qualche giorno e poi torno a prendere tutto il necessario. Sto organizzando le cose per il divorzio perché non ne posso più”. Tutto vero? Pare di sì, anche se Icardi decide di smentire categoricamente la notizia che sta circolando in questi minuti. Lo fa con con Ig stories che diventa virale in poco tempo e fa il giro della Rete.