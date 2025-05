Critics Choice Award 2025, svelate le nomination. Volano Conclave e Wicked, Vermiglio a bocca asciutta

La strada dei Premi a Hollywood continua e, dopo aver svelato le nomination dei titoli che proveranno ad aggiudicarsi il Golden Globe, ora è toccato alle candidature dei Critics Choice Awards, ossia il premio deciso da 6000 giornalisti dell'intrattenimento di Stati Uniti e Canada.

La consegna del premio dell’associazione nordamericana di critici cinematografici ha annunciato stamattina i titoli in corsa per la 30esima edizione del premio, che si terrà il 12 gennaio a Los Angeles.





ROSSELLINI E CANTINI PARRINI SONO LA QUOTA ITALIANA

Fanno incetta di nomination sia “Wicked”, il musical della Universal ispirato all’omonimo spettacolo di Broadway, e “Conclave”, la pellicola presentata fuori concorso alla Festa del Cinema di Roma che arriverà nelle sale italiane il prossimo 19 dicembre.

Buon numero di candidature anche per “Dune - Parte 2” e “Emilia Perez”, il film che ha vinto a Cannes il premio per la miglior interpretazione femminile e il gran premio della giuria.

Maura Delpero con il suo Vermiglio invece è rimasta a bocca asciutta ma può ancora sperare negli Oscar ma soprattutto nei Golden Globe, dove invece si è conquistata la nomination.

La quota italiana comunque è degnamente rappresentata da Isabella Rossellini, che può competere nella categoria della miglior attrice non protagonista per la sua interpretazione in Conclave, e dal costumista Massimo Cantini Parrini che spera nel premio grazie al suo lavoro fatto in Maria, il biopic su Maria Callas di Pablo Larrain.





Miglior film

A Complete Unknown

Anora

The Brutalist

Conclave

Dune - Parte due

Emilia Pérez

Nickel Boys

Sing Sing

The Substance

Wicked





Miglior regista

Jacques Audiard – Emilia Pérez

Sean Baker – Anora

Edward Berger – Conclave

Brady Corbet – The Brutalist

Jon M. Chu – Wicked

Coralie Fargeat – The Substance

RaMell Ross - Nickel Boys

Denis Villeneuve - Dune - Parte due





Miglior attore protagonista

Adrien Brody - The Brutalist

Timothée Chalamet - A Complete Unknown

Daniel Craig - Queer

Colman Domingo - Sing Sing

Ralph Fiennes - Conclave

High Grant - Heretic





Miglior attrice protagonista

Cynthia Erivo - Wicked

Karla Sofia Gascon - Emilia Pérez

Marianne Jean-Baptiste - Hard Truths

Angelina Jolie - Maria

Mikey Madison - Ancora

Demi Moore - The Substance





Miglior attore non protagonista

Yura Borisov – Anora

Kieran Culkin – A Real Pain

Clarence Maclin – Sing Sing

Edward Norton – A Complete Unknown

Guy Pearce – The Brutalist

Denzel Washington – Il Gladiatore II





Miglior attrice non protagonista

Danielle Deadwyler – The Piano Lesson

Aunjanue Ellis-Taylor – Nickel Boys

Ariana Grande – Wicked

Margaret Qualley – The Substance

Isabella Rosselini – Conclave

Zoe Saldaña – Emilia Pérez





Miglior commedia

A Real Pain

Deadpool & Wolverine

Hit Man - Killer per caso

My Old Ass

Saturday Night

Thelma





Miglior film d’animazione

Flow - Un mondo da salvare

Inside out 2

Memoir of a Snail

Wallace & Gromit - Le piume della vendetta

Il robot selvaggio





Miglior film in lingua straniera

Amore a Mumbai

Emilia Perez

Flow - Un mondo da salvare

Ainda estou aqui

Kneecap

Dāne-ye anjīr-e ma'ābed





Miglior cast corale

Anora

Conclave

Emilia Pérez

Saturday Night

Sing Sing

Wicked





Miglior giovane attore/attrice

Alyla Browne

Elliott Heffernan

Maisy Stella

Izaac Wang

Alisha Weir

Zoe Ziegler





Miglior sceneggiatura originale

Sean Baker – Anora

Moritz Binder, Tim Fehlbaum, Alex David – September 5

Brady Corbet, Mona Fastvold – The Brutalist

Jesse Eisenberg – A Real Pain

Coralie Fargeat – The Substance

Justin Kuritzkes – Challengers





Miglior sceneggiatura non originale

Jacques Audiard – Emilia Pérez

Winnie Holzman, Dana Fox – Wicked

Greg Kwedar, Clint Bentley – Sing Sing

RaMell Ross & Joslyn Barnes – Nickel Boys

Peter Straughan – Conclave

Denis Villeneuve, Jon Spaihts – Dune - Parte Due





Miglior costumista

Lisy Christl – Conclave

Linda Muir – Nosferatu

Massimo Cantini Parrini – Maria

Paul Tazewell – Wicked

Jacqueline West – Dune: Parte due

Janty Yates, Dave Crossman – Il Gladiatore II





Miglior fotografia

Jarin Blaschke – Nosferatu

Alice Brooks – Wicked

Lol Crawley – The Brutalist

Stéphane Fontaine – Conclave

Greig Fraser – Dune: Parte Due

Jomo Fray – Nickel Boys





Miglior scenografia

Judy Becker, Patricia Cuccia – The Brutalist

Nathan Crowley, Lee Sandales – Wicked

Suzie Davies – Conclave

Craig Lathrop – Nosferatu

Arthur Max, Jille Azis, Elli Griff – Il Gladiator II

Patrice Vermette, Shane Vieau – Dune: Parte Due





Miglior montaggio

Sean Baker – Anora

Marco Costa – Challengers

Nick Emerson – Conclave

David Jancso – The Brutalist

Joe Walker – Dune: Parte Due

Hansjörg Weißbrich – September 5





Migliori trucco e acconciatura

Christine Blundell, Lesa Warrener, Neal Scanlan – Beetlejuice Beetlejuice

Hair and Makeup Team – Dune: Parte Due

Hair and Makeup Team – The Substance

Frances Hannon, Sarah Nuth, Laura Blount – Wicked

Traci Loader, Suzanne Stokes-Munton, David White – Nosferatu

Mike Marino, Sarah Graalman, Aaron Saucier – A Different Man