Da oggi, in Israele, le udienze per decidere il futuro del piccolo Eitan, l'unico sopravvissuto alla tragedia del Mottarone

Da oggi il Tribunale della Famiglia di Tel Aviv affronterà la discussione sul destino di Eitan, il bimbo sopravvissuto alla tragedia del Mottarone . Il giudice dovrà stabilire se il caso rientri nelle fattispecie previste dalla convenzione dell'Aja sulla sottrazione dei minori, firmata sia da Italia sia da Israele. In aula sia Aya Biran Nirko, zia paterna di Eitan e sua affidataria , sia Shmuel Peleg, nonno materno che ha portato in Israele il bambino e che in Italia, per questo, è indagato per sequestro di persona. Il giudice ha in programma altre due udienze: domani sera e domenica .





Settimana prossima la rimozione della cabina

Lunedì 11 ottobre inizieranno le operazioni per rimuovere la cabina della funivia del Mottarone precipitata il 23 maggio e nella quale persero la vita 14 persone. E’ questo che ha deciso il pool di consulenti che si è trovato in tribunale a Verbania. Non è ancora stato definito quanti giorni durerà la rimozione che dovrebbe avvenire con l’elicottero dei vigili del fuoco di Malpensa. La cabina dovrebbe essere sezionata in due parti di peso simile e poi verrà depositata alla stazione intermedia all’Alpino.





Una nuova testimonianza