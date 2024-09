Da Vermiglio a Lelouch. Ecco tutte le uscite al cinema di oggi 19 settembre

I cinema d’Italia si riempiono di nuovi titoli nella giornata di oggi, 19 settembre. Un’occasione ghiotta per approfittare dell’ultimo giorno in cui è possibile andare in sala pagando solamente 3,50€. Tanta Venezia nei film in arrivo oggi, tra cui “Vermiglio” di Maura Delpero che alla Mostra del Cinema ha vinto il Leone d’argento, e “Finalment”, l’ultima pellicola del regista francese Claude Lelouch che ha presentato fuori concorso alla kermesse veneziana.





VERMIGLIO di MAURA DELPERO

La pellicola che ha sorpreso la giuria della Mostra del Cinema 2024, si svolge in un piccolo paese di montagna di nome Vermiglio che si trova in Trentino. Siamo nel 1944, Lucia, Ada e Livia sono tre sorelle adolescenti inseparabili, figlie di un eccentrico insegnante. Quando in paese arriva Pietro, un soldato siciliano, Lucia si innamora di lui e rimane incinta. I due sono costretti a sposarsi.

Gli equilibri della famiglia cambiano, Livia è la preferita e Ada si sente trascurata. Tutti sentono la mancanza di Lucia quando nel 1945, finita la guerra, parte con Pietro e suo figlio per la Sicilia. Ma una volta arrivata scopre nel peggiore dei modi che suo marito era già sposato. Sua moglie, scoperto il matrimonio con Lucia, si vendica sparandogli. La giovane vedova e il suo bambino devono ricostruirsi una vita rimettendo insieme i pezzi del passato del marito.



FINALMENT di CLAUDE LELOUCH

Il titolo italiano che è stato deciso per il film francese è Storia di una tromba che si innamora di un pianoforte. In un mondo sempre più folle, Lino, un uomo che aveva tutto, tra famiglia, successo e carriera, sente che sta perdendo l’equilibrio. Decide di lasciarsi tutto alle spalle e vagare, ricercato, per la Francia vestendo prima i panni di un prete destituito, di un regista di film per adulti, di un trombettista per rendersi conto alla fine, dopo una serie di incontri a dir poco strampalati, che tutto quello che accade nella vita è un bene. Claude Lelouch, classe 1937, si è spesso immedesimato nei suoi personaggi trasferendo in loro le proprie vittorie e le proprie sconfitte sia nel campo professionale che in quello ancor più ampio dei sentimenti. Il film è un inno alla vita che si contamina con omaggi sentiti e delicati alla carriera del grande maestro del cinema francese.





IL MAESTRO CHE PROMISE IL MARE di PATRICIA FONT

Nel 1935, il maestro Antoni Benaiges accetta l’incarico come insegnante in un piccolo villaggio nella provincia di Burgos, in Spagna. Qui il giovane maestro instaura un intenso legame con i suoi studenti, bambini tra i sei e i dodici anni, ai quali fa una promessa: portarli a vedere il mare per la prima volta nella loro vita. Ma i metodi di insegnamento innovativi del maestro non incontrano il consenso del governo di allora, che inizia una dura opposizione nei confronti dell’insegnante e dei suoi ideali. 75 anni dopo, la nipote di uno di quegli alunni, ricostruisce la meravigliosa storia vera nascosta dietro la promessa del maestro. Una storia di coraggio, dedizione e resistenza che rischiava di rimanere sepolta dalle ombre del regime franchista.





Da questa notte inizia anche il viaggio delle anteprime di Parthenope di Paolo Sorrentino che poi uscirà ufficialmente il prossimo 24 ottobre. Il film, dopo aver provato a vincere qualcosa al Festival di Cannes, è in lizza per rappresentare il nostro paese agli Oscar 2025.