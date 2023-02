Dardust ospite di RTL 102.5: “Scelgo di fare un pazzo solo quando so di dare un valore aggiunto"

Su RTL 102.5 c’è anche spazio per raccontare chi c’è dietro alle canzoni che saranno sul palco dell’Ariston. Durante W l’Italia, Dardust, autore e produttore fra i più proliferi d’Italia, ha raggiunto i microfoni della sede sanremese di RTL 102.5 per raccontare il suo lavoro e i suoi progetti futuri.

«Prima di essere un produttore sono un autore, ho scritto tante canzoni», racconta Dardust in radiovisione. «Quando scrivevo le canzoni producevo anche dei demo che poi passavano ai produttori. Ciò che accadeva è che la produzione era peggiorativa del demo e quindi ad un certo punto ho deciso di iniziare a produrre io stesso. Il primo brano che ho prodotto è stato ‘Riccione’, Tommaso Paradiso mi disse “questa la produci tu”. Poi c’è stato Mahmood», continua.

Quest’anno Dardust è a Sanremo con ben tre pezzi: sentiremo le sue produzioni nei brani di Ariete, Lazza e Elodie. A RTL 102.5 Dardust racconta la sfida di trovare sempre nuovi spunti: «La chiave è essere versatili e curiosi, altrimenti sarebbe un copia e incolla. Scelgo di fare un pezzo solo quando so di poter dare un valore aggiunto».

Da marzo l’artista sarà impegnato con il suo ‘Duality Tour’, che racconta in diretta a RTL 102.5: «Si tratta di un tour nei teatri in cui ci sarà tutto il mio repertorio. Uno show innovativo e diviso in due atti. Il primo atto sarà un piano solo, io nasco come pianista. Nel secondo atto trasformeremo il teatro in un club. Il tutto avrà una cornice visual e un allestimento scenografico innovativo. Sarà qualcosa di mai visto in Italia».