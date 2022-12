Darin a RTL 102.5: "Sono a Roma e incontrerò il Papa"

Darin, ospite a RTL 102.5 in compagnia di Matteo Campese e Jody Cecchetto, ha raccontato in diretta in radiovisione “My Purple Clouds”, il suo ultimo lavoro discografico, anticipato dal singolo “Satisfacion”, da subito in rotazione come New Hit di RTL 102.5.



DALL’ARENA DI VERONA A MY PURPLE CLOUDS

Il cantante svedese Darin, ospite durante The Flight, racconta gli ultimi mesi della sua vita artistica ricordando la vittoria del Power Hits Estate 2022 di RTL 102.5. In quell’occasione Darin è riuscito a portarsi a casa il premio PMI per il brano “Superstar”. “Quella al Power Hits Estate è stata una serata bellissima ed è stato per me un onore esibirmi all’Arena di Verona, da allora sono successe tante cose, è uscita un nuovo brano e un nuovo EP”, racconta l’artista ai microfoni di RTL 102.5.

IL NUOVO SINGOLO SATISFACTION

“Satisfaction è un brano che mostra un nuovo lato di me, sono molto felice di averlo condiviso con il pubblico. Il titolo del mio EP “My Purple Clouds” fa riferimento al mio modo di ragionare, pensavo che tutti ragionassero a colori”, dice Darin spiegando cosa c’è dietro al nuovo singolo e al nuovo EP. “Oggi sono a Roma per esibirmi in un concerto di Natale che andrà in TV, incontrerò anche il Papa. Ho comprato delle cose per farle benedire e poi regalarle ai miei amici” svela Darin a Matteo Campese e Jody Cecchetto.

INFLUENZE MUSICALI E ISPIRAZIONI

L’artista non nega la forte influenza che artisti come Prince, George Michael e Michael Jackson hanno avuto su di lui. “Sono leggende a cui mi ispiro, soprattutto l’ultimo singolo è ispirato alla musica di Prince. Fra i miei riferimenti musicali ci sono anche a George Michael e Michael Jackson. Michel è stato il mio primo concerto, avevo 9 anni”, racconta in diretta in radiovisione.