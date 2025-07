Decibel ripartono da "My My Generation"

Il singolo in radio da venerdì anticipa l'album "Noblisse Oblige"

Il primo estratto dall'album "Noblisse Oblige" dei ritrovati Decibel (Enrico Ruggeri e gli amici Silvio Capeccia e Fulvio Muzio) sarà "My My Generation". L'album uscirà il 10 marzo con 12 tracce inedite e 3 vecchi successi della band tra cui "Contessa" e una versione in inglese del brano "Vivo da Re". Partirà il 17 marzo dal Teatro del Viale di Castelleone (CR) il Noblisse Oblige - In Tour: 10 tappe in tutta Italia.

