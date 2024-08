Disclaimer, la serie tv di Alfonso Cuaron in arrivo alla Mostra del cinema di Venezia

3 volte Leone d'oro a Venezia e 2 volte premio Oscar alla regia. In due parole Alfonso Cuaron. Il regista meissicano si appresta a tornare alla Mostra del Cinema con la sua ultima fatica, stavolta però pensata per il piccolo schermo. Stiamo parlando di Disclaimer, serie tv che vede come protagonista Cate Blanchett che dopo il passaggio sul Lido, sbarcherà dall’11 ottobre su Apple Tv Plus.





LA TRAMA IN BREVE

La serie thriller è basata sull'omonimo romanzo di Renee Knight, incentrato su una giornalista e documentarista di successo e molto rispettata che si dedica a smascherare le "trasgressioni segrete" di istituzioni autorevoli. I problemi iniziano quando un misterioso romanzo, scritto da un vedovo, compare sul suo comodino senza spiegazioni, e lei scopre presto che si tratta di un personaggio chiave di una storia che pensava fosse sepolta nel passato. "Una storia che rivela il suo segreto più oscuro. Un segreto che pensava fosse solo suo". Disclaimer è il primo progetto di un accordo pluriennale di Cuarón con Apple Tv+ e rappresenta la sua prima esperienza come showrunner autore di una serie in toto.





SERIE E VENEZIA

Quest’anno le serie tv sono più protagoniste che mai alla Mostra del Cinema, poiché il direttore artistico, Alberto Barbera ha deciso di proiettarle integralmente, intercettando così lo spirito dei tempi attuali dove la serialità fa parte della dieta audiovisiva di tutti gli spettatori. Cate Blanchett, reduce da Borderlands di Eli Roth, è la protagonista assoluta dello show, mentre Kevin Kline recita nei panni del misterioso scrittore che sconvolge la sua vita. Oltre a loro e ai già citati Sacha Baron Cohen e Kodi Smit-McPhee, sono di scena anche Lesley Manville, Louis Partridge, Leila George, Hoyeon e Indira Varma (come voce narrante). La miniserie in 7 puntate vedrà il suo debutto in tutto il mondo venerdì 11 ottobre con i primi due episodi, seguiti da nuove puntate ogni venerdì, fino ad arrivare al finale di stagione il prossimo 15 novembre.