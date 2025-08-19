Donald Trump a Fox " Putin potrebbe non volere la pace", gli Stati Uniti pronti a garanzie aeree

Dalla pace alla guerra totale , gli scenari son tutti aperti, dopo gli ultimi incontri. Le ultime notizie vengono fuori da dichiarazioni di Donald Trump al canale televisivo Fox , e evidenziano la complessità della situazione. Il presidente degli Stati Uniti ha detto che Putin potrebbe non voler raggiungere un accordo. Scopriremo di più su Putin nelle prossime due settimane". Lo ha detto Donald Trump in un'intervista a Fox, sottolineando che il rapporto con Putin è "importante solo se riusciamo a portare a termine le cose". Alla Casa Bianca è arrivato un invito a visitare la Russia , per adesso senza risposta.Tump però, nel dubbio è apparso ottimista in un altro passo dell’intervista, ha ribadito di aver avuto una "conversazione molto positiva" con Vladimir Putin dopol'incontro di ieri con Volodymyr Zelensky e i leader europei.

Parlando ai microfoni di Fox & Friends, il presidente americano ha raccontato di non aver fatto la telefonata "davanti a loro, ho pensato che sarebbe stato irrispettoso nei confronti del presidente Putin", e che il leader del Cremlino "non avrebbe parlato con i rappresentanti europei presenti".

La peggiore delle ipotesi, quella di un confitto a larga scala

Possibili garanzie di sicurezza degli Stati Uniti all'Ucraina potrebbero essere fornite via aereaLo ha detto Donald Trump nell''intervista a Fox, sottolineando che ci sarà qualche forma di sicurezza, ma non può essere la Nato. (chiedere un incontro bilaterale con Volodymyr Zelesnky sarebbe stato lo stesso Vladimir Putin.E che "Germania, Francia e Gran Bretagna vogliono avere i 'boots on the ground, cioè truppe in Ucraina, che gli Stati Uniti , garantisce Trump, non invieranno.. E l’Italia, dice Meloni, sul piano aereo è pronta a fornire aiuto. Secondo quanto riferito da Politico, quando Trump lo ha chiamato e ha offerto la sua presenza all'incontro per un incontro trilaterale, Putin gli avrebbe detto che non era necessaria. "Voglio vederlo solo", ha affermato Putin.

La lettera di Olena Zelenska

"No, volutamente non l'ho letta. È stata consegnata sigillata e io l'ho passata a Melania così com'era, senza aprirla. Melania poi mi ha detto che era una lettera assolutamentebellissima". Lo dice il presidente statunitense Donald Trump nel corso dell 'intervista a Fox & Friends, riferendosi alla lettera firmata dalla first lady ucraina e moglie del presidente Volodymyr Zelensky, che ieri l'ha consegnata direttamente a Trump.

"La vedrò perché mi sta inviando una copia. Ma ieri io l'ho data a Melania sigillata. È bello quando si consegna qualcosa sigillato: nonmi piace quando sono cose già aperte. Non mi piace. Comunque, sonosicuro che sia una bellissima lettera", aggiunge Trump, parlando dellal ettera di Zelenska, che tratta dello stato dei bambini ucraini deportati in Russia e fa seguito a un'altra lettera inviata settimana scorsa dalla first lady statunitense al presidente russo VladimirPutin, in cui gli chiede in modo più generico di proteggere le vite dei bambini.



