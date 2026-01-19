Donald Trump alla Norvegia, non mi avete dato il Nobel per la pace, ora penserò ad altre cose

Donald Trump alla Norvegia, non mi avete dato il Nobel per la pace, ora penserò ad altre cose

Gabriele Manzo

19 gennaio 2026, ore 13:00

Il presidente degli Stati Uniti ha scritto al primo ministro norvegese, ma ha anche invitato Putin a entrare nel "Board of Peace" per la ricostruzione di Gaza


Guerra e poca pace. Le intenzioni di Donald Trump si fanno sempre più minacciose, non risparmiano nessuno. Adesso ha deciso di contestare alla Norvegia il mancato Nobel per la pace. "Considerando che il vostro Paese ha deciso di non darmi il Premio Nobel per la Pace per aver fermato 8 guerre in più, non mi sento più in dovere di pensare esclusivamente alla Pace, anche se sarà sempre predominante, ma ora posso pensare a ciò che è buono e giusto per gli Stati Uniti d'America". Lo scrive Donald Trump in una lettera inviata al primo ministro della Norvegia, Jonas Gahr St›re, e svelata da Sky News. "La Danimarca non può proteggere quella terra dalla Russia o dalla Cina, e perché mai dovrebbero avere un 'diritto di proprietà'? Non ci sono documenti scritti", afferma il tycoon riferendosi alla Groenlandia, che sta diventando sempre più un desiderio del tycoon.

La Russia è un pericolo, ma Putin potrebbe partecipare alla ricostruzione di Gaza

In questo periodo Trump è molto attivo nella comunicazione. Ha scritto anche a Putin che è stato invitato a entrare nel “Board of Peace” , il comitato che dovrebbe sovrintendere alla ricostruzione di Gaza. Lo ha riferito il portavoce del Cremlino. Parlando ai giornalisti durante il consueto briefing con la stampa, Dmitry Peskov ha dichiarato che «il presidente Putin ha ricevuto anche lui, attraverso i canali diplomatici, un invito a far parte di questo Board of Peace».Peskov ha aggiunto che il Cremlino sta attualmente esaminando l’invito e che «siamo in attesa di ricevere maggiori dettagli dalla parte statunitense».La creazione del board, presieduto da Trump, rappresenta un passaggio chiave del piano americano sostenuto dalle Nazioni Unite per la smilitarizzazione e la ricostruzione di Gaza, devastata da due anni di conflitto.


Groenlandia
Norvegia
Ttump

Gli addii del 2025. Da Papa Francesco a Pippo Baudo, da Ornella Vanoni a Giorgio Armani

Gli addii del 2025. Da Papa Francesco a Pippo Baudo, da Ornella Vanoni a Giorgio Armani

Figure straordinarie e semplici, senz'altro indimenticabili

Le mire espansioniste del prendente Trump: da sud a nord, i territori che ‘servono’ agli USA. Dal petrolio alle terre rare

Le mire espansioniste del prendente Trump: da sud a nord, i territori che ‘servono’ agli USA. Dal petrolio alle terre rare

Il nuovo imperialismo americano preoccupa l’Europa e incrina il predominio dei vecchi imperialisti. Cina e Russia perdono terreno in Venezuela. L’Ue frena sulla Groenlandia

