Donald Trump alla Norvegia, non mi avete dato il Nobel per la pace, ora penserò ad altre cose

19 gennaio 2026, ore 13:00
Il presidente degli Stati Uniti ha scritto al primo ministro norvegese, ma ha anche invitato Putin a entrare nel "Board of Peace" per la ricostruzione di Gaza
La Russia è un pericolo, ma Putin potrebbe partecipare alla ricostruzione di Gaza
In questo periodo Trump è molto attivo nella comunicazione. Ha scritto anche a Putin che è stato invitato a entrare nel “Board of Peace” , il comitato che dovrebbe sovrintendere alla ricostruzione di Gaza. Lo ha riferito il portavoce del Cremlino. Parlando ai giornalisti durante il consueto briefing con la stampa, Dmitry Peskov ha dichiarato che «il presidente Putin ha ricevuto anche lui, attraverso i canali diplomatici, un invito a far parte di questo Board of Peace».Peskov ha aggiunto che il Cremlino sta attualmente esaminando l’invito e che «siamo in attesa di ricevere maggiori dettagli dalla parte statunitense».La creazione del board, presieduto da Trump, rappresenta un passaggio chiave del piano americano sostenuto dalle Nazioni Unite per la smilitarizzazione e la ricostruzione di Gaza, devastata da due anni di conflitto.
