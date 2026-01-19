Donald Trump alla Norvegia, non mi avete dato il Nobel per la pace, ora penserò ad altre cose





Guerra e poca pace. Le intenzioni di Donald Trump si fanno sempre più minacciose, non risparmiano nessuno. Adesso ha deciso di contestare alla Norvegia il mancato Nobel per la pace. "Considerando che il vostro Paese ha deciso di non darmi il Premio Nobel per la Pace per aver fermato 8 guerre in più, non mi sento più in dovere di pensare esclusivamente alla Pace, anche se sarà sempre predominante, ma ora posso pensare a ciò che è buono e giusto per gli Stati Uniti d'America". Lo scrive Donald Trump in una lettera inviata al primo ministro della Norvegia, Jonas Gahr St›re, e svelata da Sky News. "La Danimarca non può proteggere quella terra dalla Russia o dalla Cina, e perché mai dovrebbero avere un 'diritto di proprietà'? Non ci sono documenti scritti", afferma il tycoon riferendosi alla Groenlandia, che sta diventando sempre più un desiderio del tycoon.



