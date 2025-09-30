Donald Trump, Hamas ha tre - quattro giorni per accettare il piano di pace, oppure sarà l'inferno Photo Credit: aNSA/

La pace oppure la guerra punti focali delle parole nelle ultime ore di Donald Trump , sotto molteplici aspetti, dal piano per risolvere la situazione nella Striscia di Gaza , al nucleare, al premio Nobel per la pace. Secondo diverse fonti palestinesi, e media arabi, Hamas e altre fazioni armate di Gaza sono propense ad accettare il piano del presidente degli Stati Uniti .Una fonte vicina a Hamas ha rivelato a Sky News Arabia che “il movimento è vicino ad accettare il piano di Trump ”. Hamas “ha richiesto una serie di chiarimenti al mediatore del Qatar sulle garanzie che la guerra non riprenderà dopo che Netanyahu avrà ricevuto gli ostaggi israeliani, sul calendario del ritiro dell ’Idf, sulla portata del ritiro e sulle garanzie contro futuri attacchi ai leader del movimento all’estero”.

Guterres: “Tutte le parti accettino il piano”

Il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres ha invitato “tutte le parti” ad accettare e attuare il piano per Gaza presentato ieri dal presidente degli Stati Uniti: lo ha dichiarato il suo portavoce in una nota. “È ora fondamentale che tutte le parti si impegnino a rispettare questo accordo”, ha detto, accogliendo con favore il piano del tycoon e “l’importante ruolo dei paesi arabi e musulmani” nel suo raggiungimento.

Trump: “Se Hamas non accetta piano sperimenterà all’inferno”

Parlando ai generali convocati al Pentagono, Donald Trump ha minacciato Hamas che “sperimenterà l’inferno” se respinge il suo piano per Gaza. Trump: “Non c’è molto margine per negoziare con Hamas” Donald Trump, parlando con i giornalisti prima di intervenire al Pentagono, ha detto che darà ad Hamas “tre o quattro giorni” per accettare il suo piano di pace per Gaza

Attacco a Putin, alla Russia

Francamente se si arriva al punto di usare le armi nucleari, noi ne abbiamo più di chiunque altro, migliori, più nuove, ma è qualcosa a cui non voglio neanche pensare”. E’ quanto detto da Donald Trump, nel discorso ai vertici militari a Quantico, riferendosi alle bombe nucleari e alle minacce che arrivano dalla Russia. “Siamo stati minacciati un pochino dalla Russia recentemente – ha detto – ed io ho inviato un sottomarino, un sottomarino nucleare, l’arma più letale che sia stata mai fatta. Numero uno, non si può localizzare, siamo 25 anni avanti rispetto a Cina e Russia sui sottomarini”.

Il presidente degli Stati Uniti, ha pure rivendicato di aver risolto già otto guerre da quando è tornato alla Casa Bianca, ma si è detto convinto che questo non gli basterà per vincere il Nobel per la Pace.