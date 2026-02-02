Dramma a Paduli , nel beneventano, una donna è in fin di vita, il marito gli ha sparato con un fucile

Dramma a Paduli , nel beneventano, una donna è in fin di vita, il marito gli ha sparato con un fucile

02 febbraio 2026, ore 18:30

La coppia è in fase di separazione, i carabinieri hanno arrestato l'uomo che fa la guardia giurata, all'arrivo dei militi si è consegnato senza opporre resistenza

Per ora è un tentato femminicidio aggravato , una donna di 45 anni è in gravi condizioni, dopo un litigio con il marito, con cui ha due figli e dal quale si sta separando. Il fatto è avvenuto a Paduli in provincia di Benevento, adesso la donna è in prognosi riservata al “San Pio” di Benevento, dove la stanno operando. Lui ha usato un fucile, è una guardia giurata di 38 anni, ha sparato nei pressi della loro abitazione nelle campagne del beneventano. L’uomo, che non ha opposto resistenza all’arrivo dei militari, è stato condotto presso gli uffici del Comando Provinciale Carabinieri di Benevento. Procede la locale Compagnia Carabinieri, coordinata dalla Procura della Repubblica di Benevento, per tentato femminicidio aggravato.

