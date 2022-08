E' fuori pericolo il bambino di due anni colpito da un proiettile vagante, indagata la guardia giurata che ha sparato

SOSPIRO DI SOLLIEVO

L’ottimismo aveva iniziato a diffondersi nel pomeriggio di ieri, quando il piccolo si era risvegliato. Dopo il delicato intervento al torace, era cosciente e respirava da solo. Questa mattina è arrivata la conferma dei medici dell’ospedale Papa Giovanni di Bergamo, che lo hanno dichiarato fuori pericolo. Già in giornata il bambino, che nella notte tra lunedì e martedì è stato operato, potrebbe lasciare la terapia intensiva ed essere spostato in reparto. Le sue condizioni restano serie, ma la grande paura è passata. Il proiettile che gli ha attraversato il torace, miracolosamente non ha colpito organi vitali.





UN FOLLE TIRO A SEGNO

Proseguono le indagini dei carabinieri su quanto accaduto la sera di Ferragosto a Cortefranca, nella campagna bresciana, non lontano dal lago d’Iseo. Il piccolo di due anni si era affacciato alla finestra insieme ai genitori. Forse avevano sentito i primi colpi, forse avranno pensato a fuochi d’artificio. Non era così: era in corso un folle tiro a segno per strada, probabilmente per colpire i cartelli stradali, che infatti adesso appaiono crivellati di colpi. La guardia giurata di 46 anni che ha sparato è indagata a piede libero per lesioni gravissime. E sono indagate anche le due persone che erano con lui e che a turno avrebbero sparato, loro devono rispondere di danneggiamenti, esplosioni pericolose e porto abusivo di armi.