Elisabetta II torna al lavoro, ecco cosa c'è da sapere sul suo ricovero “lampo”

"La Regina Elisabetta in ospedale": la notizia fa subito il giro della Rete. I tabloid di tutto il mondo ne parlano. E scatta un vero e proprio allarme, che per fortuna sembra essere rientrato dopo poche ore. Da alcuni giorni gli addetti ai lavori, vicini alla casa Reale, avevano parlato di qualche problema di salute della sovrana più longeva al mondo. Elisabetta II, 95 anni suonati, ha infatti trascorso una notte in ospedale: stavolta non si tratta di un'indiscrezione dei tabloid inglesi, ma di un annuncio che arriva direttamente da Buckingham Palace.

Qualche giorno prima del ricovero, però, Elisabetta aveva dovuto rinunciare ad una visita in Irlanda del Nord dopo aver seguito alla lettera i consigli dei suoi medici di fiducia. "Riposo totale": questa la raccomandazione per Elisabetta che, da ieri sera, si trova nel castello di Windsor.





LA CORSA IN OSPEDALE, LA REGINA STA MALE?

Inutile negare che le ultime vicende fanno stare tutti con il fiato sospeso: Elisabetta II ha problemi di salute? Una domanda a cui è sempre più difficile trovare risposte. I medici della Sovrana parlano di controlli e analisi necessari (questo è quello che si legge dalle agenzie di tutto il mondo). Sullo sfondo resta, purtroppo, l'impennata di contagi d Covid nel Regno Unito, ma questo c'entra poco perché la Regina – vaccinata contro il Covid - sarebbe stata notata affaticata nel corso degli ultimi impegni pubblici. L'età, in questo caso, conta: 95 anni non sono certo pochi per condurre una vita non certo da pensionata. La Regina è da sempre una donna molto attiva, che viaggia in giro per il mondo e non rinuncia mai agli impegni istituzionali. Ma per una volta ha dovuto fare un passo indietro.





LA NOTA DELLA CASA REALE

"A seguito del consiglio medico di riposare per qualche giorno la Regina è entrata in ospedale mercoledì pomeriggio per sottoporsi a indagini (diagnostiche) preliminari. E' tornata al Castello di Windsor ieri all'ora di pranzo e resta in buono spirito": con queste parole il portavoce del palazzo Reale ha fornito ai media spiegazioni sul ricovero lampo di Elisabetta II. Pare che ora stia meglio ed infatti, fonti vicine a B. Palace, raccontano che si sia già messa al lavoro.





SETTANT'ANNI DI REGNO: IL RECORD DI ELISABETTA II

Nel 2022, ormai dietro l'angolo, la Regina festeggerà 70 anni di trono: un anniversario che meriterebbe una festa a mo' di Giubileo. Per lei gli ultimi anni sono stati difficilissimi: i contagi da Covid nel Regno Unito, le beghe di famiglia con l'addio di Harry - che dopo aver sposato Meghan Markle ha rotto l'incantesimo reale - poi la morte di suo marito Filippo. Indimenticabile l'immagine di Elisabetta in abito nero rinchiusa in un religioso silenzio solitario durante i funerali di suo marito, scomparso nella scorsa primavera a quasi 100 anni.