Ennesima tragedia del lavoro, a Marcianise in provincia di Caserta morti tre operai, due sono feriti

Stavano lavorando alla manutenzione di un silos i tre operai morti nell'esplosione avvenuta a Marcianise (Caserta) all'interno della Ecopartenope. Sul posto stanno lavorando i vigili del fuoco, mentre le prime attività di indagine sono affidate alla Polizia di Stato. Secondo quanto si apprende, in passato quel silos era stato chiuso per miasmi e irregolarità. Le forze dell'ordine sul posto confermano che non risultano dispersi. Non sono noti i nomi degli operai deceduti, e nemmeno quelli di due feriti. Diverse squadre dei vigili del fuoco sono al lavoro, in corso le operazioni di messa in sicurezza dell'area.

Lo sgomento dei familiari

Rabbia, disperazione, lacrime tra il via vai di familiari e lo choc dei dipendenti dove l'esplosione di un serbatoio di oli esausti ha provocato la morte di tre lavoratori, tra cui il titolare, sbalzati in aria di parecchi metri dalla potenza della deflagrazione, che non ha però provocato incendi ma solo una micidiale onda d'urto. I familiari dei lavoratori dell’azienda coinvolti , sono arrivati sul posto. "Perchè"? si chiedono. Ci sono anche i familiari degli altri due dipendenti rimasti lievemente feriti, in attesa di avere notizie. Un clima carico di tensione per un infortunio che è tra i più gravi nella storia di un'area industriale enorme, come quella di Marcianise. A pochi chilometri, alla Frigo Caserta, che è nel comune di Gricignano d'Aversa, due operai sono morti ad inizio anno in diversi incidenti e proprio qualche giorno fa si è tenuto un sit-in fuori all'azienda.



