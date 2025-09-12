Eredità Baudo: Dina Minna che riceve un terzo del patrimonio, diffida Katia Ricciarelli per le sue dichiarazioni

12 settembre 2025, ore 18:30
Katia Ricciarelli esclusa dal testamento aveva in più occasioni commentato i fatti, dicendo che Dina Minna era responsabile del distacco da Pippo Baudo
Un patrimonio da oltre dieci milioni di euro, tutto compreso, denaro e immobili, diviso in tre, i figli Alessandro e Tiziana,e la storica segretaria Dina Minna. Le volontà di Pippo Baudo sono state commentate e contestate pubblicamente dall’ex moglie Katia Ricciarelli, rimasta all’asciutto.
E’ partita una diffida
Dina Minna dopo gli attacchi ricevuti, ha deciso di diffidare la cantante lirica, avvisandola delle possibili azioni legali che intraprenderà qualora Ricciarelli dovesse continuare a rilasciare dichiarazioni non corrispondenti al vero secondo Minna. Dopo l’apertura del testamento, Katia Ricciarelli aveva rilasciato diverse dichiarazioni contro Dina Minna.“Non ritengo sia giusto che la segretaria abbia avuto la stessa frazione di eredità dei figli veri”, aveva detto al Messaggero. E ancora: “Ho sempre preferito avere un’indipendenza economica: lavoro da una vita e non ho bisogno di nulla. Ma se tutte le segretarie sono trattate così, forse ho sbagliato mestiere”. Inoltre secondo Ricciarelli Minna era diventata negli ultimi anni una presenza “ingombrante” nella vita di Baudo. “Io l’ho chiamato molte volte – ha raccontato – e, tranne in un’occasione in questi ultimi sei anni, non ho potuto parlare con lui; non sapevo nemmeno del suo stato di salute e la sua morte è stata per me improvvisa e inaspettata”.
Non voleva saperne della Ricciarelli
La diffida, firmata dall’avvocato Jacopo Pensa, legale di Minna e amico di lunga data di Baudo, è stata notificata a Ricciarelli nella giornata di giovedì 11 settembre. Pensa sostiene che fu lo stesso conduttore a decidere di interrompere i rapporti con l’ex moglie, una decisione che Ricciarelli avrebbe invece attribuito alla sua assistente. “Ma se alla fine Pippo a Katia non voleva più neanche vederla”, avrebbe detto Minna, secondo quanto riporta Il Giornale. L’avvocato ha invitato Ricciarelli a tener conto della diffida in tutte le future occasioni pubbliche in cui parlerà di Baudo, Minna e della questione dell’eredità.L'apertura del testamento è avvenuta martedì 9 settembre, in uno studio notarile nel centro di Bracciano, dove sono entrati i figli di Baudo e i suoi avvocati. Dina Minna non c’era, per la prima volta dopo 36 anni. La donna è stata per quel periodo l’ombra del presentatore.
