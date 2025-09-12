Eredità Baudo: Dina Minna che riceve un terzo del patrimonio, diffida Katia Ricciarelli per le sue dichiarazioni

Un patrimonio da oltre dieci milioni di euro, tutto compreso, denaro e immobili, diviso in tre, i figli Alessandro e Tiziana,e la storica segretaria Dina Minna. Le volontà di Pippo Baudo sono state commentate e contestate pubblicamente dall’ex moglie Katia Ricciarelli, rimasta all’asciutto.

E’ partita una diffida

Dina Minna dopo gli attacchi ricevuti, ha deciso di diffidare la cantante lirica, avvisandola delle possibili azioni legali che intraprenderà qualora Ricciarelli dovesse continuare a rilasciare dichiarazioni non corrispondenti al vero secondo Minna. Dopo l’apertura del testamento, Katia Ricciarelli aveva rilasciato diverse dichiarazioni contro Dina Minna.“Non ritengo sia giusto che la segretaria abbia avuto la stessa frazione di eredità dei figli veri”, aveva detto al Messaggero. E ancora: “Ho sempre preferito avere un’indipendenza economica: lavoro da una vita e non ho bisogno di nulla. Ma se tutte le segretarie sono trattate così, forse ho sbagliato mestiere”. Inoltre secondo Ricciarelli Minna era diventata negli ultimi anni una presenza “ingombrante” nella vita di Baudo. “Io l’ho chiamato molte volte – ha raccontato – e, tranne in un’occasione in questi ultimi sei anni, non ho potuto parlare con lui; non sapevo nemmeno del suo stato di salute e la sua morte è stata per me improvvisa e inaspettata”.



