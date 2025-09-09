Esplosione a Pianura, una fabbrica di fuochi d'artificio è stata distrutta, il fumo si vede in molte zone di Napoli

Gabriele Manzo

09 settembre 2025, ore 17:45

Boati a catena si sono sentiti intorno alle 16, tra i soccorritori feriti tre vigili del fuoco, si scava nelle macerie alla ricerca di eventuali vittime

Una altissima colona di fumo, visibile in buona parte della città, sta a rappresentare una serie di boati, che provengono da una fabbrica di fuochi d’artificio. Siamo nella zona del quartiere Pianura, in via Grottole, quadrante Ovest di Napoli poco prima delle ore 16 di oggi, 9 settembre. In tutto sono 5 esplosioni di cui 3 esplosioni in particolare son ostate molto forti,.

Ai boatoi e al fumo è seguito un incendio che ha rapidamente coinvolto la vegetazione sul versante dei Camaldoli e che ora è oggetto delle operazioni di spegnimento da parte dei Vigili del Fuoco di Napoli. Il bilancio, in corso di aggiornamento, è di tre vigili del fuoco feriti. Nei minuti immediatamente successivi alla tragedia era stata data notizia, di un decesso, successivamente smentita da fonti delle forze dell'ordine.

I Vigili del Fuoco sono rimasti feriti durante la seconda esplosione, sono della squadra 15/B di Pianura, sono stati trasportati in ospedale, non sono in pericolo. Nel capannone, invece, si continua a cercare, per vedere se ci sono corpi o persone da soccorrere.


