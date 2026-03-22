Esplosione a Roma a causa di una fuga di gas, in codice rosso in ospedale due anziani coniugi

Sono moglie e marito di 84 e 86 anni le persone finite in codice rosso in ospedale a causa dell’esplosione avvenuta attorno alle 13 , in via Tavagnasco, a Piana del Sole, nel quadrante sud-ovest di Roma. Tre le villette coinvolte nella deflagrazione. L'esplosione sarebbe stata provocata dal gas fuoriuscito dall’ impianto Gpl che si trovava nell’abitazione della coppia rimasta gravemente ferita. Ipotesi confermata dal sindaco della capitale. "L'esplosione è stata di una potenza impressionante, ha completamente distrutto una palazzina e danneggiato quelle intorno, palazzine nuove e in buone condizioni, realizzate sette anni fa” ha detto Roberto Gualtieri, giunto sul posto. Le macerie sono state scaraventate fino a 200 metri di distanza. "Si è sentito un boato e un detrito di legno ci è volato dentro la cucina", ha raccontato un ragazzo residente in una delle vie limitrofe a quella dello scoppio. Decine di persone hanno dovuto lasciare le proprie abitazioni, dichiarate al momento inagibili. Gli agenti della Polizia Locale, che hanno messo in sicurezza l’area, sono impegnati anche nelle procedure di assistenza alloggiativa degli evacuati. "Stiamo verificando quante persone avranno bisogno dell'assistenza alloggiativa tra quelli che vivono intorno. I vigili del fuoco accerteranno le cause e voglio rivolgere un pensiero ai feriti augurando loro una pronta guarigione” ha aggiunto Gualtieri durante il sopralluogo.





Gualtieri, si contano gli sfollati

"Tutte le case intorno hanno chi più e chi meno dei danni: ora i vigili del fuoco valuteranno quante sono inagibili e quante no. E quindi quante persone si dovranno spostare: alcune già sappiamo che andranno da parenti. Aspettiamo il numero esatto per predisporre l'assistenza alloggiativa. I vigili del fuoco stanno verificando struttura per struttura". Così il sindaco di Roma Roberto Gualtieri che si è recato in via Tavagnasco. "Voglio ringraziare tutti gli operatori dei vigili del fuoco, la protezione civile, la polizia locale, forze dell'ordine, il presidente dell'XI municipio intervenuti e che stanno lavorando sul posto e fornendo vicinanza ed assistenza a chi ne ha bisogno" ha concluso il primo cittadino della Capitale.



