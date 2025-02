"Espresso Macchiato va escluso dall'Eurovision", la presa di posizione del Codacons

In attesa che l'Italia comunichi il suo rappresentante all'Eurovision 2025 (è il vincitore del Festival di Sanremo Olly a dover prendere una decisione, se dovesse rinunciare, la palla passerebbe a Lucio Corsi, secondo in classifica, e così via), si sta già sviluppando una polemica, sebbene all'evento manchino poco meno di tre mesi (inizierà martedì 13 maggio).

Infatti, il Codacons, attraverso un comunicato stampa, ha annunciato ricorso all'European Broadcasting Union (Ebu), organizzatore dell'evento.

"Escludete Espresso Macchiato"

Il bersaglio è il brano Espresso Macchiato del cantante Tommy Cash, rapper dell'Estonia. Secondo il Codacons, la canzone "viola in modo palese il regolamento dell'Eurovision Song Contest e pertanto deve essere escluso dalla competizione canora".

Nel comunicato si legge ancora:

"L'Eurovision Song Contest è regolato da norme etiche esplicitamente orientate a promuovere la diversità culturale e il rispetto reciproco. Secondo il regolamento ufficiale dell'Ebu, i brani presentati non devono contenere riferimenti politici o culturali divisivi, né essere suscettibili di offendere la sensibilità di un pubblico internazionale".

Il Codacons "pur riconoscendo l'importanza della libertà artistica che contraddistingue l'Eurovision", sostiene "che il brano Espresso Macchiato violi tali principi, minando lo spirito inclusivo e armonico che è alla base dell'evento".

L'associazione per la difesa dell'ambiente e dei diritti degli utenti e dei consumatori ricorda che l'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, inoltre, vieta qualsiasi forma di discriminazione, anche indiretta, basata sull'origine nazionale e/o etnica" e osserva che "il brano, attraverso l'uso di stereotipi legati alla mafia e alla criminalità, perpetua una narrazione discriminatoria che arriverebbe ad associare l'intero popolo italiano a fenomeni negativi".

Dunque, la richiesta formale è l'esclusione del brano dalla competizione, ma anche una dichiarazione pubblica "che chiarisca la propria posizione riguardo ai contenuti potenzialmente offensivi, ribadendo l'impegno a garantire che l'Eurovision sia un evento che celebra l'inclusività, il rispetto e la collaborazione tra le nazioni".

Al momento non si registrano repliche da parte del Codacons.