F1, Charles Leclerc conquista la pole position del Gp d'Azerbaijan

Charles Leclerc conquista la pole position del Gp dell'Azerbaijan sul circuito cittadino di Baku. Il monegasco della Ferrari precede le due Red Bull del messicano Sergio Perez e dell'olandese Max Verstappen. Quarta posizione per l'altra Ferrari di Carlos Sainz .Quinto tempo per il britannico della Mercedes George Russell davanti al francese dell'Alpha Tauri Pierre Gasly e il connazionale e compagno di squadra Lewis Hamilton. Completano la top ten il tedesco dell'Aston Martin Sebastian Vettel , lo spagnolo dell'Alpine Fernando Alonso ed il giapponese dell'Apha Tauri Yuki Tsunoda . Domani alle 13 il via del Gran Premio.





Le parole dei protagonisti

Sesta pole position in stagione per il pilota della Ferrari Charles Leclerc, che al termine delle qualifiche ha detto di essere sorpreso della sua prestazione: "Il giro mi è sembrato bello. Tutte le pole sono belle ma questa in particolare perché non me l'aspettavo. Pensavo che la Red Bull fosse più forte, soprattutto dopo Q1 e Q2. Faticavo a credere che potessimo essere i più veloci ma alla fine ho messo tutto insieme e sono riuscito a fare un bel giro. Sono molto contento ed entusiasta in vista di domani. La gestione gomme sarà importante. A livello di passo gara siamo cresciuti da quando abbiamo portato gli aggiornamenti. Domani sarà interessante''. Dopo la vittoria a Montecarlo, Sergio Perez con la sua Red Bull centra il secondo posto: ''Quando arrivi nel Q3 tiri fuori gli attributi. In alcune situazioni siamo arrivati davvero vicinissimi al muro e siamo sopravvissuti. Ma non è stata la qualifica ideale. Alla fine abbiamo avuto problemi con il motore. Non riuscivamo ad accenderlo e a 'tirarlo su'. Ci è mancato qualcosa in termini dipotenza. Non so se sarebbe stato sufficiente per la pole, ma certamente qualcosa a livello di potenza abbiamo perso. Penso però che Charles abbia fatto un ottimo giro". Così il leader del mondiale, Max Verstappen, terzo: ''L'inizio del giro è stato buono poi ho perso qualcosa, perché ho commesso degli errori piccoli. Il terzo posto non è ideale, ma oggi ho dovuto faticare un po' per trovare il bilanciamento giusto tra anteriore e posteriore sul giro secco, quindi non è quello che volevo, ma come team essere 2° e 3° ci da una buona opportunità per domani". Deluso per il quarto posto il pilota della Ferrari Carlos Sainz: "Ho chiesto tanto, ma in una pista come Baku è normale. Oggi sono andato troppo oltre a cercare il limite. E' stata una buona qualifica, ero in lotta per la pole ed erano già un paio di gare che non mi trovavo. Ero nella lotta per la pole ed è importante. Penso che si potesse fare primo e secondo ma sto capendo meglio la macchina e la guido meglio. Mi manca di capire il Q3 quando metto il giro insieme. Non sono stato in grado oggi, ma ci proverò la prossima volta".