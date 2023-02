Federica Brignone a RTL 102.5, sono arrivata carica mentalmente per la giornata di oggi. Incontrerò la Shiffrin, credo non abbia il tallone d'Achille

Federica Brignone vince la medaglia d'argento nel Gigante. La sciatrice è ospite in Password su RTL 102.5. "Ho raschiato il fondo del barile oggi", dice. La Brignone ha raggiunto lo stesso numero di medaglie di Isolde Kostner e Deborah Compagnoni. "Lo dite voi, mi fa piacere. Ho vissuto la giornata di oggi molto intensamente e loro sono delle grandi", continua nel corso di Password.

"Sto andando alla premiazione, alla cerimonia delle medaglie", racconta. "Mentalmente, forse, il mio corpo ha fatto quello che avrei dovuto fare da sola: fermarsi quando ci sono tante emozioni. Però mi sentivo bene, sono arrivata carica mentalmente per la giornata di oggi. Per questo motivo sapevo di potermi giocare una medaglia. In gigante si va tra i 60-80 km/h, dipende tutto dalla neve o dal tracciato. Ci sono molte curve e bisogna saperle fare bene. Prossimi impegni: stasera la premiazione. Stasera torno a casa e dal prossimo weekend inizia la Coppa del Mondo", conclude.