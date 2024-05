Fedez racconta gli ultimi giorrni "finalmenta a casa, ho perso metà del mio sangue

In un’intervista esclusiva al Corriere Fedez racconta i giorni difficili in ospedale, dopo essere stato trasportato d'urgenza al Fatebenefratelli di Milano per due ulcere interne che gli hanno provocato delle emorragie importanti. Ricoverato il 28 settembre, dopo otto giorni è stato dimesso dalla terapia intensiva. Il silenzio social della coppia più seguita del web aveva spaventato i fan, ma finalmente Fedez ha scelto di raccontare di più dei suoi giorni trascorsi in degenza al Corriere della Sera e anche nel suo gruppo broadcast di Instagram.

L’esperienza in ospedale

La mattina in cui si è sentito male aveva un volo transoceanico. Nel raccontarsi, Fedez non nasconde il suo timore: “Se non mi fossi accorto di quanto stava accadendo, sarei stato male sull’oceano, su un aereo dritto a Los Angeles e non so come sarebbe finita”. Il tutto è partito da cali di pressione, seguiti da uno svenimento. Nell'intervista ha raccontato di essersi risvegliato in ospedale e la mattina seguente è stato operato d’urgenza per fermare l’emorragia. Pochi giorni dopo, un'ulteriore emorragia ischemica ancora allo stomaco, che lo ha portato nuovamente in sala operatoria. Rispondendo ad Aldo Cazzullo alla sua domanda su possibili collegamenti con l'intervento del marzo del 2022 Fedez ha risposto “È possibile che là dove ci sono le cuciture effettuate durante quell’intervento si siano formate delle ulcere”.

Lo stress e la salute mentale

Fedez ha poi aggiunto di aver avuto negli ultimi mesi anche dei "disturbi di origine psicosomatica. Prima il fuoco di Sant’Antonio, poi forti gastriti da stress”. Il cantante ha rivelato le preoccupazioni che lo hanno portato a condizioni di salute mentale non favorevoli: “Le sto affrontando tuttora. Non ho pudore e vergogna a parlarne”. E ancora. commentando il tumore che l'ha colpito: “Ho iniziato ad assumere degli psicofarmaci. Balbettavo, tremavo, non riuscivo più a pensare lucidamente".