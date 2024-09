Sabrina Salerno: "Ho un nodulo maligno". La foto in ospedale pubblicata sui social e l'apprensione dei fan

"Ho un nodulo maligno, mesi di paura". Sabrina Salerno, cantante che tutti amano, lascia senza parole i fan dopo aver pubblicato una foto in cui appare in una camera di ospedale con una flebo in mano.

"Ci siamo - scrive Sabrina Salerno su Instagram - Tra poche ore entrerò in sala operatoria per un intervento al seno a causa di un nodulo maligno. Come ogni anno, a luglio, ho fatto la mammografia. Sono stati mesi accompagnati da tanta paura, ansia, malinconia ma soprattutto tanta speranza e voglia di reagire. La prevenzione e la diagnosi precoce può salvarci la vita"

Tantissimi messaggi di sostegno da parte dei colleghi del mondo dello spettacolo. Da Simona Ventura ad Antonella Clerici, da Asia Argento ed Eleonora Pedron a Melita Toniolo: tutti hanno speso parole per la Salerno. La sua ultima apparizione risale al7 settembre al concerto al Lago Le Bandie insieme all'amico Jerry Calà. L'IMPORTANZA DELLA PREVENZIONE

La Salerno ha scoperto un nodulo maligno dopo una mammografia: esame di routine che è molto importante per la prevenzione. Secondo i dati del Ministero della salute, lo screening per la diagnosi precoce del tumore mammario si rivolge alle donne di età compresa tra i 50 e i 69 anni e si esegue con una mammografia ogni 2 anni.

I dati del Report I numeri del cancro in Italia 2023 confermano che il tumore della mammella è la neoplasia più frequente nelle donne. Secondo i dati del report in Italia sono 834.200 le donne viventi dopo una diagnosi di tumore della mammella.

LA POPOLARITA' NEGL ANNI OTTANTA

La popolarità della Salerno arriva negli anni Ottanta quando, dopo essere stata scoperta da Claudio Cecchetto, diventa una vera e propria icona. Intramontabile. Il successo internazionale con la musica e poi il cinema. In Fratelli d'Italia, con l'amico Jerry Calà, interpreta la moglie di un ricco industriale alla ricerca di un'esperienza extraconiugale. Ma l'ansia prende il sopravvento e non riesce a fare la "fuitina" con l'amante Jerry. Poi c'è il teatro e la televisione con la straordinaria Raffaella Carrà negli anni Novanta. Nel Duemila il ritorno alla musica.