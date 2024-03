Fedez torna a Rozzano mentre la Ferragni è da Fazio, ecco cosa racconta sui social

Fedez torna a Rozzano, la sua città d'origine. Lì dove tutto è iniziato, lì dove è cresciuto. La Ferragni, invece, è ospite da Fazio per la prima intervista dopo il Pandoro-Gate.

Fedez porta i suoi figli, Leone e Vittoria. Chiara Ferragni, invece, è in tv per la sua prima intervista da Fazio dopo il Pandoro Gate. Fedez documenta l'arrivo nel suo quartiere, gira per le strade e su Instagram in una Stories scrive: “Back to the roots” (come sottofondo la canzone Paky “Rozzi”).

I suoi figli, invece, corrono alla periferia della città godendosi un momento di tranquillità. Fedez ha un grande rapporto di simbiosi con Rozzano: nell’estate del 2018 le pubblicazioni delle nozze vennero affisse in Comune, dove è nato e cresciuto. Intanto, mentre Fedez torna a Rozzano con i suoi figli, sua moglie è da Fazio.

LE PAROLE DI CHIARA FERRAGNI

Chiara Ferragni a tutto campo da Fazio, a Che tempo che fa dice:

“Io e Federico ci sentiamo, siamo due persone adulte che si vogliono bene, non è che da un giorno all'altro non ci si sente più. E' un periodo di crisi, ne abbiamo avute anche in passato, questa è una crisi un po' più forte. Adesso la priorità per entrambi sono i figli".

Un periodo difficile, definito tosto dall'influencer che oggi è al centro di una vera bufera mediatica. Quella della Ferragni è stata un'intervista esclusiva, la prima dopo mesi difficili. Lei stessa parla di un dicembre nero, con l'arrivo della multa dell'Antitrust.