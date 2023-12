Fermato il figlio di Fiorenza Rancilio, è accusato di aver ucciso la madre; l'uomo ha seri problemi psichici

POCHI DUBBI

Nella notte è arrivato il provvedimento ufficiale. Il figlio di Fiorenza Rancilio è stato sottoposto a fermo, con l’accusa di omicidio volontario. L’uomo resta ricoverato al Policlinico di Milano, dove è piantonato. Guido Augusto Gervaso Gastone Pozzolini Gobbi Rancilio ha 35 anni, quattro nomi e tre cognomi. Ieri è stato trovato in stato confusionale e catatonico di fianco al cadavere della madre, ricca ereditiera di 73 anni, nel suo attico di via Crocefisso, in pieno centro a Milano. Da anni il giovane era in cura per una forma di schizofrenia, una storia fatta di ricoveri terapie e ricadute. Fiorenza Rancilio aveva confidato di aver paura del figlio, che “quando impazziva spaccava tutto”. Il cadavere della donna presentava una ferita profonda sulla fronte: prima di essere uccisa, potrebbe essere stata stordita con qualche sostanza, l’autopsia farà chiarezza.