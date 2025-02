Festival di Sanremo: programma, co-conduttori, super ospiti e giuria, sera per sera

I cantanti in gara, i super ospiti, i co-conduttori che si alterneranno sul palco dell'Ariston, durante la settantacinquesima edizione del Festival. Cosa vedremo nelle cinque serate del Festival di Sanremo? E chi giudicherà di volta in volta le esibizioni dei big? Ecco il programma per punti, sera per sera.





PRIMA SERATA, MARTEDÌ 11 FEBBRAIO

- Si ascolteranno tutte e 29 le canzoni in gara (votate dalla Giuria della Sala Stampa, TV e Web)

- Co-conduttori: Gerry Scotti e Antonella Clerici

- Ospite: Lorenzo Jovanotti





SECONDA SERATA, MERCOLEDÌ 12 FEBBRAIO

- Si esibirà la metà degli artisti in gara (votate dal televoto e dalla Giuria delle Radio)

- Le 4 Nuove Proposte si sfideranno in una doppia sfida. Saranno annunciati i 2 finalisti

- Co-conduttori: Bianca Balti, Nino Frassica e Cristiano Malgioglio

- Ospite: Damiano David





TERZA SERATA, GIOVEDÌ 13 FEBBRAIO

- Si esibirà la seconda metà degli artisti in gara (votate dal televoto e dalla Giuria delle Radio)

- Finale tra le 2 Nuove Proposte e annuncio del vincitore

- Co-conduttori: Miriam Leone, Elettra Lamborghini e Katia Follesa

- Ospiti: Duran Duran





QUARTA SERATA, VENERDÌ 14 FEBBRAIO

- Serata delle cover e dei duetti: i 29 artisti in gara si esibiranno insieme ai loro ospiti, o (novità) in coppia tra loro

- Le 29 cover saranno votate da tutte e tre le giurie: Televoto (34%), Giuria della Sala Stampa (33%) e Giuria delle Radio (33%)

- Co-conduttori: Geppi Cucciari e Mahmood

- Annuncio del vincitore della serata





QUINTA SERATA, SABATO 15 FEBBRAIO

- La finale. Si esibiranno tutti i cantanti in gara

- Le votazioni delle giurie – Televoto, Giuria della Sala Stampa, TV e Web, e Giuria delle Radio – si sommeranno ai voti già ottenuti nelle serate precedenti, e questo determinerà la canzone vincitrice del Festival di Sanremo 2025.

- Co-conduttori: Alessia Marcuzzi e Alessandro Cattelan

- Ospite: Edoardo Bove