Festival Sanremo, il Comune fa appello contro sentenza Tar. Ecco cosa potrebbe accadere adesso

Il comune di Sanremo ha annunciato che ricorrerà al Consiglio di Stato contro la sentenza del Tar, che dispone l'obbligo di una gara per il Festival, senza più l'affidamento diretto alla Rai.

La decisione è stata presa dalla Giunta dopo la riunione dei giorni scorsi alla presenza dei legali. Il Comune ha affidato l'incarico allo studio Bonura di procedere all'appello.

LE PAROLE DEL SINDACO DI SANREMO

Alessandro Mager, sindaco della città die fiori, commenta: "Dopo aver analizzato la pratica e approfondito i possibili sviluppi futuri alla luce del pronunciamento del Tar, abbiamo assunto la decisione di ricorrere al Consiglio di Stato per continuare a tutelare il Comune in tutte le sedi"

PIERACCION SU SANREMO: "NON VADO, E' COME I SOCIAL, NON PERDONA BISCHERATE"

Cresce l'attesa per conoscere gli ospiti che saliranno sul palco dell'Ariston. Pieraccioni, da sempre amico di Carlo Conti, a quanto pare non ci sarà. E, a margine della presentazione del film Io e te dobbiamo parlare, dice:

Sanremo è come i social, una bischerata non te la perdonano. Non vado, mi guardo il mio meraviglioso amico Conti, ci sono andato solo nel 2005 da Panariello con la mutanda slabbrata''

