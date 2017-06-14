Filippo Graziani, Sala Giochi, luogo di verità

Filippo Graziani: "Sala Giochi, luogo di verità"

Redazione Web

14 giugno 2017, ore 13:03

Undici brani inediti per un album ben prodotto e ricco di spunti musicali

Dopo l'album "Le cose belle", la partecipazione al Festival di Sanremo 2014 e la vittoria della Targa Tenco, Filippo Graziani (figlio dell'indimenticato Ivan) torna con la sua opera seconda dal titolo "Sala Giochi". Undici brani forti con un sound moderno che mette insieme la ricchezza dell'elettronica, del pop e del rock. "Sala Giochi - spiega il cantautore - perché è un luogo romantico, abbandonato, scomparso dall'immaginario collettivo. Era una palestra di vita perché imparavi ad avere a che fare con altri ragazzi senza la supervisione degli adulti, un po' come un oratorio ma senza l'ingombrante presenza della religione. Un luogo di verità".

Nel booklet del disco un ritratto di Filippo dell'illustratore Tanino Liberatore: "Mi ha fatto un grande regalo mettendo una ciliegina sul discorso degli anni 80, disegnatore perfetto di quegli anni, tra i maggiori esponenti in assoluto". 


TRACKLIST "Sala Giochi": "E' vero o no"; "Appartiene a te"; "Il mondo che verrà"; "Tutto mi tocca"; "Mettici vita"; "La parte migliore"; "Esplodere", in airplay già da qualche giorno; "Credi in me"; "Vicini e lontani"; "Vorrei"; "Dove è il mio posto".

