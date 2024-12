Fiorella Mannoia a RTL 102.5: «Stare sul palco è la ma vita e questo tour con l’orchestra ci ha dato una soddisfazione enorme»

Fiorella Mannoia è stata ospite di RTL 102.5 in compagnai di Angelo Baiguini e Ambra per presentare il nuovo lavoro discografico, dal titolo “Disobbedire” e rilasciato il 29 novembre. Si tratta di un album che celebra i 70 anni dell’artista e che racchiude nove canzoni che fondono amore e consapevolezza, speranza e denuncia: brani che guardano al nostro tempo e in cui la musica si fa portavoce di impegno culturale e sociale. All’interno del disco sono presenti diverse collaborazioni: “La storia non si deve ripetere” in una versione impreziosita dai featuring di Francesca Michielin e Federica Abbate, che si uniscono alla voce della cantautrice in una sorta di preghiera intergenerazionale; il brano “Dalla parte del torto” vede la collaborazione di Piero Pelù e “Domani è primavera” quella di Michele Bravi. Ai microfoni di RTL 102.5, Fiorella Mannoia ha spiegato la scelta del titolo: «Parto dal presupposto che se non ci fossero stati i disobbedienti, l’umanità non si sarebbe evoluta. Sono stati i disobbedienti a portare le innovazioni e qualche volta sono stati anche puniti. Non a caso, la prima disobbediente della storia era una donna, Eva. “Disobbedire” inteso come disobbedire ai luoghi comuni. Mi riferisco alle persone comuni che disobbediscono ogni giorno ai luoghi comuni, alle convenzioni, alla morale pubblica. Poi ci sono altre anche altre disobbedienze più grandi, come alle dittature».





Fiorella Sinfonica-Live con orchestra

Dopo l’incredibile successo delle tappe estive di “Fiorella Sinfonica-Live con orchestra”, prosegue il suo viaggio live nell’atmosfera intima e suggestiva dei teatri con tanti nuovi imperdibili concerti che stanno raccogliendo un sold out dopo l’altro. Il tour autunnale ha preso il via con una doppia anteprima al Teatro degli Arcimboldi di Milano, facendo poi tappa a Genova, Torino, Bari, Catania, Palermo, Avellino, Roma, Padova, Trento e Lugano. Accompagnata dall’Orchestra Sinfonica Saverio Mercadante di Altamura diretta dal M° Rocco De Bernardis, la cantante romana sta ripercorrendo in scaletta i grandi successi del suo repertorio declinati con nuove sfumature, incluso il nuovo album. Nel mese di dicembre continuerà ad esibirsi nelle sale più prestigiose del nostro Paese: i prossimi appuntamenti si svolgeranno a Brescia, Bergamo, Aosta, Salerno, Pistoia e Roma. «Penso che questo tour con l’orchestra ci ha dato una soddisfazione enorme, e abbiamo fatto un reprise con mio sommo piacere. Stare sul palco è la ma vita, sono 55 anni che faccio questo lavoro e passo più tempo sui palchi che sulla terra ferma. Quando finisce la tournée sono contenta ma poi comincio a girarmi i pollici. Il momento in cui tu sali sul palco e vai verso il microfono ti passa tutto e non senti più niente» ha aggiunto Fiorella Mannoia durante W L’Italia. “Fiorella Sinfonica-Live con orchestra” continua anche in primavera, con nuove tappe a Padova, Novara, Bari, Messina, Ragusa, Milano, Piacenza, Firenze, Legnano, Trieste, Torino, Genova, Bologna, Napoli.