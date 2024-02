Fiorello Mannoia a RTL 102.5: «Mariposa è un manifesto e rappresenta l’orgoglio di essere donne e rappresentare l’altra metà del cielo»

Fiorella Mannoia torna in gara all’Ariston per la sesta volta con un brano, Mariposa. di cui firma in prima persona il testo insieme a Cheope e Carlo Di Francesco, che racchiude un messaggio per lei particolarmente importante e che porta avanti con impegno in ogni occasione: l’orgoglio di essere donna.

«La prima è andata, ora sarà solo divertimento. Sono contenta che la canzone sia piaciuta. Per me è un manifesto, l’orgoglio di essere donne e rappresentare l’altra metà del cielo. In questa canzone cerco di sottolineare la consapevolezza di appartenere al genere femminile, di cui vado fiera. Mi hanno detto che la canzone ricorda De Andrè, il complimento più bello che potevano fare, per me un grande motivo di orgoglio. ’Mariposa’ è un evoluzione di Quello che le donne non dicono. Sono passate quarant’anni, tante cose sono successe e tante altre devono accadere, la strada è ancora lunga».





Testo "Mariposa" - Fiorella Mannoia

Sono la strega in cima al rogo

Una farfalla che imbraccia il fucile

Una regina senza trono

Una corona di arancio e di spine

Sono una fiamma tra le onde del mare

Sono una sposa sopra l’altare

Un grido nel silenzio che si perde nell’universo

Sono il coraggio che genera il mondo

Sono uno specchio che si è rotto

Sono l’amore, un canto, il corpo

Un vestito troppo corto

Una voglia un desiderio

Sono le quinte di un palcoscenico

Una città, un impero

Una metà sono l’intero

Ahia ia ia ia ia iai

Ahia ia ia ia ia iai

Mi chiamano con tutti i nomi

Tutti quelli che mi hanno dato

E nel profondo sono libera, orgogliosa e canto

Ho vissuto in un diario, in un poema e poi in un campo

Ho amato in un bordello e mentito non sai quanto

Sono sincera sono bugiarda

Sono volubile, sono testarda

L’illusione che ti incanta

La risposta e la domanda

Sono la moda, l’amore e il vanto

Sono una madonna e il pianto

Sono stupore e meraviglia,

Sono negazione e orgasmo

Nascosta dietro a un velo

Profonda come un mistero

Sono la terra, sono il cielo

Valgo oro e meno di zero

Ahia ia ia ia ia iai

Ahia ia ia ia ia iai

Mi chiamano con tutti i nomi

Tutti quelli che mi hanno dato

E anche nel buio sono libera, orgogliosa e canto

Sono stata tua e di tutti di nessuno e di nessun altro

Con le scarpe e a piedi nudi

Nel deserto e anche nel fango

Una nessuna centomila

Madre figlia, luna nuova sorella, amica mia Io ti do la mia parola

Ahia ia ia ia ia iai

Ahia ia ia ia ia iai

Mi chiamano con tutti i nomi

Tutti quelli che mi hanno dato

Ma nel profondo sono libera, orgogliosa e canto

Mi chiamano con tutti i nomi

Con tutti quelli che mi hanno dato

E per sempre sarò libera, e orgogliosa canto!

