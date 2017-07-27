Firenze, tir incastrato in centro per colpa del navigatore

Redazione Web

27 luglio 2017, ore 15:45

Per un errore del dispositivo strade bloccate vicino Piazza Santa Croce

Prestate sempre attenzione a quando usate il navigatore perché potrebbe costarvi salato. E' quello che è successo al conducente di un tir che è rimasto incastrato con il veicolo nel centro storico di Firenze, a pochi passi da Piazza Santa Croce. La Polizia municipale ha chiuso le strade del centro per liberare il mezzo ed ha fatto all'autista una multa di 300 euro.
Secondo quando riferito agli agenti, l'autista del tir avrebbe inserito sul navigatore la strada di destinazione del suo viaggio (via Torta) ma sbagliando il Comune, Firenze invece di Sesto Fiorentino. Quindi il dispositivo l'ha indirizzato verso via Torta, a due passi da piazza Santa Croce, e l'autotreno ha finito per incastrarsi nelle strade strette del centro.

