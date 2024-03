Formula 1, Max Verstappen su Red Bull in pole position nel Gran Premio d'Australia, poi la Ferrari di Carlos Sainz

La Red Bull di Max Verstappen di nuovo davanti a tutti in pista. Questa volta il copione si è ripetuto sul circuito di Melbourne nelle qualifiche del Gran Premio d'Australia. Il campione del mondo, in pole position, ha preceduto la Ferrari di Carlos Sainz e il compagno di scuderia Sergio Perez. Quarto tempo per la Mc Laren di Lando Norris. Partirà soltanto quinto domani, invece, Charles Leclerc con la sua Ferrari . Il via alla gara è previsto per domani mattina, alle 5.00 ora italiana.





Pole position "inattesa"