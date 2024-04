Forte terremoto a Taiwan, numerosi crolli e almeno 7 morti; rientrata l'allerta tsunami

La prima scossa è stata la più forte, magnitudo 7.4, ma anche la seconda è stata violenta: 6.5. Poi la terra ha continuato a tremare per ore. L’epicentro è stato individuato a una profondità di 34,8 km nei pressi di Hualien City , a 155 chilometri a sud della capitale Taipei, ma la scossa è stata avvertita anche in Cina, fino a Shangai. Una prima stima dei danni parla di 26 edifici crollati, un centinaio sono fortemente danneggiati . Più di 87.000 persone a Taiwan sono attualmente senza elettricità . Il terremoto ha provocato anche il crollo di un ponte e una frana su una autostrada.

Non un semplice terremoto, ma una lunga serie di scosse e non tutte di assestamento: ne sono state contate 101. E’ stata diramata una allerta tsunami , che riguardava anche Cina Giappone e Filippine, dove per precauzione erano state evacuate le zone costiere; ora l’allarme è rientrato. Il sisma che nelle ultime ore ha colpito l’isola di Taiwan è stato classificato come il più forte degli ultimi 25 anni. Il bilancio è di 7 morti accertati e 736 feriti, ma si tratta di numeri provvisori visto che si sta ancora scavando tra le macerie e risultano diversi dispersi e 77 intrappolati.

RAPPORTI INTERNAZIONALI

La Cina – nonostante le tensioni di questo periodo con la volontà di Pechino di inglobare Taiwan – ha espresso le sue condoglianze e ha garantito la disponibilità a fornire assistenza. La presidente di Taiwan Tsai Ing-wen ha voluto ringraziare la comunità internazionale per la vicinanza subito espressa: “Sono profondamente grata per i messaggi di sostegno che abbiamo ricevuto da tutto il mondo e per i nostri primi soccorritori per il loro lavoro a tutela della vita delle salvavita. Il mio cuore è con tutti coloro che sono colpiti. Per favore, restate in contatto con i vostri cari e state al sicuro".