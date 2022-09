Francesca Michielin a RTL 102.5: “Se dovessi tornare indietro? A X Factor canterei sempre un brano dei Led Zeppelin"

Francesca Michielin, che ha vinto nel 2011 X Factor, racconta a "The Flight” - in radiovisione su RTL 102.5 con Paola Di Benedetto, Matteo Campese e Jody Cecchetto - la nuova avventura alla conduzione dello show di Sky. Stasera la seconda puntata. Francesca è riuscita a godersi la puntata o ha passato il tempo a rispondere ai messaggi sui social? “Me la sono goduta, ce la siamo guardata tutti insieme con i giudici e con il team di X Factor”, racconta Francesca Michielin. “Faccio sempre fatica a rivedermi, però mi sono divertita. Stasera guarderò la puntata con i miei genitori perché è un’esperienza che vorrei fare. Lo guardavo con la mia famiglia come spettatrice ed adesso fa strano vedere me sullo schermo con loro”. Com’è adesso vedersi sul palco in quel ruolo? “Mi sto divertendo tantissimo come mai prima, ci sto prendendo gusto, è una bella squadra”, dice. “Dopo due anni, c’è il pubblico e questa cosa aiuta tantissimo. Mi sono trovata bene da subito, Federico e Dargen li conosco da tempo, Ambra ed io abbiamo una bellissima sinergia e anche con Mirko mi trovo molto bene”.

LA SECONDA PUNTATA DI X FACTOR, SPAZIO ALLE AUDITIONS

Questa sera la seconda puntata di auditions. “Poi bootcamp e poi last call, che per la prima volta nella storia sono davanti al pubblico”, spiega la cantante. Francesca dietro le quinte accoglie i parenti dei concorrenti. “Un momento di grande empatia. Rivivo quell’ansia ed è pazzesco perché lo capisci che queste persone stanno per spaccare e le vedi tutte agitate. Ad esempio, nel caso di Linda che abbiamo visto la settimana scorsa, lei diceva di non farcela. Spesso le persone molto autocritiche hanno anche l’emotività che riesce ad arrivare”, dice la Michielin. “Sul palco viene fuori tutto, anche l’imprecisione. In quest’edizione sta passando tanto l’emotività, davvero bello. Chi se ne frega di cantare un pezzo perfetto, si cerca che venga fuori il cuore e l’umanità degli artisti”. Qual è la differenza che vede Francesca tra i concorrenti di dieci anni fa e quelli di oggi? “Ora si vestono molto meglio. Noi eravamo degli spaccati di casa. Adesso si condivide molto il proprio modo di vestire, c’è anche consapevolezza di ciò che è anche il pop, anche l’immagine. Noi cantavamo bene, adesso vedo un po’ di più l’attitudine della pop star. Io al provino mi sono vestita malissimo, mi chiedo come ho fatto a vestirmi così. Lì non pensi a quella cosa là. Ricordo bene quel momento, era agosto, faceva un caldo assurdo, c’era l’auditorium bellissimo, mi ricordo ogni secondo e lo porterò sempre con me”, dice ancora nel corso dell'intervista.