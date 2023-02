Francesca Michielin festeggia il compleanno a RTL 102.5: «Mettete in freezer la torta per quando verrò in studio»

A pochi giorni dall’uscita del suo ultimo lavoro discografico, Francesca Michielin è stata ospite di ‘The Flight’ su RTL 102.5 in compagnia di Matteo Campese e Paola Di Benedetto. In collegamento, Francesca Michielin ha presentato “Cani Sciolti”, il suo nuovo album uscito il 24 febbraio, e il tour “bonsoir! – Michielin10 a teatro”.

IL NUOVO ALBUM “Cani Sciolti”

È uscito il 24 febbraio “Cani Sciolti”, il nuovo progetto discografico di Francesca Michielin. L’album è un viaggio intenso nella poetica cantautorale dell’artista, che ha curato in prima persona la scrittura, l’arrangiamento e la produzione dell’album. Registrato tra Bassano del Grappa e Milano, “Cani Sciolti” è un lavoro coraggioso e “controcorrente”, con canzoni completamente suonate e spesso realizzate in presa diretta. «Io credo che fare musica pop sia una cosa molto impegnativa – dichiara Francesca Michielin a RTL 102.5 – Il pop è una possibilità, ti permette di dire tante cose ad un pubblico vasto. In questo disco mi volevo prendere il lusso della libertà, fare cose sciolte da una corrente predefinita. Anche “quello che ancora non c’è” non è una canzone che segue la moda, è una ballad che si concentra su quello che vuole dire, con un testo evocativo. Volevo fare delle canzoni che avessero degli arrangiamenti essenziali e dei testi profondi e con dei messaggi».

Composto da 12 tracce - tra cui i singoli già editi “bonsoir”, “occhi grandi grandi” e “un bosco” – “Cani Sciolti” è un progetto dal carattere intimo e personale, sincero e spudorato: i cani sciolti sono le persone dissidenti, quelle che non stanno al guinzaglio o alle regole. «Quando hai vent’anni è normale sentirsi incompleti, come se mancassero dei pezzi, ma credo che alla fine bisogna solo avere pazienza. Certo, bisogna impegnarsi e capire cosa c’è che non va ma tante cose si aggiustano da sole. Ho imparato questo nella mia vista, poi le cose prendono il loro corso», continua Francesca Michielin.

IL 2022 DI FRANCESCA MICHIELIN

Il nuovo album “Cani Sciolti” arriva dopo un 2022 di grandi soddisfazioni: dalla conduzione di X Factor al suo primo romanzo “Il cuore è un organo”, Francesca Michielin non smette di sorprendere. Francesca Michielin, che si è laureata al conservatorio, racconta: «I miei studi accademici mi hanno aiutato nella stesura di questo disco. Il conservatorio aiuta a maneggiare bene la musica, se diventa un limite non è più una cosa buona. Voglio godermi quest’anno pieno di cose e di musica, poi si vedrà».

IL TOUR “bonsoir! - Michielin10”

Francesca Michielin è attualmente impegnata con “bonsoir! - Michielin10”, il suo nuovo tour che ha già registrato numerosi sold out. Dopo il doppio tutto-esaurito nella sua Bassano del Grappa mercoledì 22 e giovedì 23 febbraio, per ripercorrere i suoi primi 10 anni di carriera, l’artista porterà la sua musica nei teatri, presentando per la pima volta live i nuovi brani di “Cani Sciolti” insieme ai suoi successi passati. «Il tour sta andando benissimo, sono molto felice. Non è scontato che il primo tour nei teatri vada così bene», commenta Michielin in diretta in radiovisione.

LA SORPRESA DI RTL 102.5 A FRANCESCA MICHIELIN

Lo scorso 25 febbraio Francesca Michielin ha compiuto 28 anni. Per il suo compleanno RTL 102.5 le ha voluto dedicare una speciale sorpresa, in studio per lei una torta di compleanno: «Che voglia! Mettetela in freezer per quando verrò in studio. Nel mio freezer ho ancora la torta del mio 18esimo compleanno, non intendo mangiarla ma la conservo come ricordo».