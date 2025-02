Manca sempre meno all’inizio del Festival di Sanremo 2025. Per arrivare pronti all’evento più atteso dell’anno, ecco tutto quello che c’è da sapere sui big in gara. Tra loro c’è anche Gaia che quest’anno scende in campo con il brano “Chiamo io chiami tu”.





GAIA, BIOGRAFIA

Gaia, all’anagrafe Gaia Gozzi, nasce in provincia di Reggio Emilia nel 1997. Le origini brasiliane le prende dalla madre, ex ballerina che le ha trasmesso l’amore per la musica. Un rapporto con la donna davvero speciale tanto che ai provini di X-Factor Gaia ha indossato il suo turbante. Il padre, italiano, è invece proprietario di un’azienda che produce biciclette old style. Grazie alla doppia nazionalità trasmessa dai due genitori, Gaia parla sia il portoghese che l’italiano. Nel 2016 partecipa ad X-Factor nella squadra capitanata da Fedez e riesce ad arrivare fino alla finale aggiudicandosi il secondo posto.

Un grande risultato che tuttavia non le porta il successo meritato. Così partecipa ad Amici 19. Durante il programma scrive e compone diversi brani che poi racchiude nell'album “Genesi” che debutta alla quinta posizione della classifica Fimi. Gaia vince il programma e conquista sia il pubblico che i giudici.

Successivamente pubblica una riedizione dell'album dal titolo “Nuova Genesi”, che arriva alla terza posizione della classifica Fimi e ottiene poco dopo il disco d'oro sostenuto dal singolo “Chega” che riceve la certificazione per il disco di platino. Gaia ha anche preso parte al cast di Amici Speciali che ha riunito alcuni concorrenti storici del programma: Michele Bravi, Random, Giordana Angi, Alberto Urso, The Kolors, Random, Gaia Gozzi, Irama, Alessio Gaudino, Gabriele Esposito, Andreas Muller, Umberto Gaudino, Javier Rojas.





GAIA, GLI ULTIMI SUCCESSI

Tra il 2022 e il 2023 prende parte a vari progetti discografici con alcuni brani inediti di altri artisti e artiste, tra cui "Mosaici" di Carl Brave e Sick Luke, "Così non va" del producer The Night Skinny con Rkomi, bnkr44, Madame ed Elisa, "Bastava la metà" di Ernia con Guè, "Non ti vado via" di Aiello, e "Robot" insieme a Mecna col progetto North of Loreto di Bassi Maestro. Non solo, nel corso dell'anno pubblica i singoli "Estasi" e "Tokyo" e chiude in bellezza prendendo parte alla colonna sonora del film animato della Walt Disney "Wish", in cui presta la propria voce per il doppiaggio della protagonista Asha.

Torna al Festival di Sanremo 2024 in occasione della serata delle cover, in duetto con BigMama, insieme a La Niña e Sissi, cantando il brano "Fa strano (Lady Marmalade)". Il 12 aprile torna sol suo singolo "Dea saffica", ma è con "Sesso e Samba", collaborazione con Tony Effe, che Gaia conquista il campionato dei tormentoni estivi.