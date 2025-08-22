Gaza City: l'invasione israeliana prosegue, nella Striscia è stata ufficialmente dichiarata la carestia

Gaza City: l'invasione israeliana prosegue, nella Striscia è stata ufficialmente dichiarata la carestia

Gaza City: l'invasione israeliana prosegue, nella Striscia è stata ufficialmente dichiarata la carestia Photo Credit: Ansa/

Gabriele Manzo

22 agosto 2025, ore 13:28

Israele vuole spaccare in due la CIsgiordania, con nuovi insediamenti a est di Gerusalemme, con circa 3500 nuove abitazioni per decine di migliaia di persone

Un numero indefinito di vittime sta accompagnando le operazioni israeliane a Gaza City, con i vertici militari che ricordano come sia fondamentale il rilascio degli ostaggi ancora nelle mani di Hamas per ogni trattativa. Ma la strategia di Israele è chiara. Impedire comunque uno stato palestinese, spostando chi è rimasto a Gaza verso i confini con l’Egitto. Poche ore prima del via all'invasione era stata un'altra decisione ad attirare le condanne della comunità internazionale: l'approvazione della costruzione di nuove colonie nel cosiddetto blocco E1, a est di Gerusalemme.


La ripresa degli insediamenti in Cisgiordania

Ecco la mossa che di fatto spaccherebbe in due la Cisgiordania, rendendo quasi impossibile immaginare in futuro la nascita di uno Stato palestinese. Il progetto è da decenni una bandiera dell'estrema destra israeliana, che con il governo Netanyahu ha un ruolo determinante nel mantenere il primo ministro al potere. Il blocco E1 è al centro di discussioni e progetti colonialistici già dagli anni Novanta, ma finora le pressioni della comunità internazionale – specialmente degli Stati Uniti – avevano impedito l'occupazione.

Cos'è il Blocco E1

Il cosiddetto blocco E1 – sigla che sta per East 1 – è un corridoio di 12 chilometri quadrati a est di Gerusalemme. È una porzione di territorio strategica perché, se controllata e abitata da israeliani, collegherebbe la città a Ma'ale Adummim, il più grande degli insediamenti illegali di Israele in territorio palestinese, con quasi 40mila abitanti. Il progetto di Tel Aviv sarebbe di costruire 3.401 abitazioni, per decine di migliaia di persone.

I bombardamenti non si fermano

«I bombardamenti continuano a essere uditi ininterrottamente. Alcuni sono lontani, altri più vicini. Esplosioni si sono verificate a 500 metri dalla parrocchia. I bisogni di ogni genere della popolazione civile sono urgenti»: lo racconta il parroco di Gaza, padre Gabriel Romanelli, sui social, facendo il punto della situazione nel quartiere di Al Zaitoun, dove è situata la parrocchia della Sacra Famiglia, a Gaza City. La parrocchia, che attualmente ospita 450 sfollati cristiani, insiste nella zona detta «Città vecchia».

Una carestia che minaccia oltre 100.000 bambini

La carestia a Gaza è «interamente provocata dall'uomo» e le vite di 132.000 bimbi sotto i cinque anni sono a rischio a causa della malnutrizione. Questo è quanto si legge nel rapporto dell'Integrated Food Security Phase Classification (Ipc), sistema globale di monitoraggio della fame sostenuto dall'Onu, cha ha dichiarato ufficialmente lo stato di carestia nella Striscia a causa del blocco degli aiuti da parte di Israele. «Il tempo del dibattito e dell'esitazione è passato, la fame è presente e si sta diffondendo rapidamente», afferma il rapporto.


Argomenti

Cisgiordania
Gaza
Israele

Gli ultimi articoli di Gabriele Manzo

Mostra tutti
  • Donald Trump a Fox " Putin potrebbe non volere la pace", gli Stati Uniti pronti a garanzie aeree

    Donald Trump a Fox " Putin potrebbe non volere la pace", gli Stati Uniti pronti a garanzie aeree

  • Chiusa alle 12 la camera ardente di Pippo Baudo al Teatro delle Vittorie, la salma benedetta in viaggio per la Sicilia

    Chiusa alle 12 la camera ardente di Pippo Baudo al Teatro delle Vittorie, la salma benedetta in viaggio per la Sicilia

  • Trump proporrà a Zelenski le condizioni capestro di Putin che vuole tutto il Donbass, e il no alla Nato

    Trump proporrà a Zelenski le condizioni capestro di Putin che vuole tutto il Donbass, e il no alla Nato

  • I passi per la pace, Trump e Putin si confontano tra poche ore, in Alasaka sono scattate le misure di sicurezza

    I passi per la pace, Trump e Putin si confontano tra poche ore, in Alasaka sono scattate le misure di sicurezza

  • Delitto di Garlasco, 18esimo anniversario con sorpresa,c'è stato un errore nei primi rilievi compiuti

    Delitto di Garlasco, 18esimo anniversario con sorpresa,c'è stato un errore nei primi rilievi compiuti

  • Jannik Sinner vince a CIncinnati contro Diallo 6-.2;7-6,agli ottavi di finale affronterà Mannarino

    Jannik Sinner vince a CIncinnati contro Diallo 6-.2;7-6,agli ottavi di finale affronterà Mannarino

  • L'Onu chiede che Israele si fermi subito, colpiti e uccisi sette cameramen e giornalisti di al Jazera

    L'Onu chiede che Israele si fermi subito, colpiti e uccisi sette cameramen e giornalisti di al Jazera

  • Crisi delle edicole, spariti in 15 anni quasi 30.000 chioschi, è un settore a richio estinzione

    Crisi delle edicole, spariti in 15 anni quasi 30.000 chioschi, è un settore a richio estinzione

  • Chi ha visto Ademola Lookman? L'attaccante dell'Atalanta resta un mistero, la vicenda potrebbe finire in tribunale

    Chi ha visto Ademola Lookman? L'attaccante dell'Atalanta resta un mistero, la vicenda potrebbe finire in tribunale

  • Palestina:Il primo ministro israeliano Netanyahu insiste per l'occupazione totale di Gaza e CIsgiordania

    Palestina: il primo ministro israeliano Benyamin Netanyahu insiste per l'occupazione totale di Gaza e Cisgiordania

Washington e Mosca dialogano sull’Ucraina, Putin avrebbe proposto a Witkoff una tregua aerea

Washington e Mosca dialogano sull’Ucraina, Putin avrebbe proposto a Witkoff una tregua aerea

Il consigliere presidenziale russo Ushakov ha definito l’incontro utile e costruttivo

Trump, Hamas non voleva arrivare a un accordo per una tregua a Gaza

Trump, Hamas non voleva arrivare a un accordo per una tregua a Gaza

Il presidente americano replica alla decisione di Macron di riconoscere lo Stato della Palestina

Un vecchio aereo si schianta nell'estremo oriente russo. Quantanove morti

Un vecchio aereo si schianta nell'estremo oriente russo. Quantanove morti

Un Antonov 24 della compagnia regionale russa Angara è precipitato in fase di atterraggio nella città di Tynda, sopra la Cina. Non ci sono sopravvissuti. Il velivolo coinvolto era una vecchia carretta del cielo