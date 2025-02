Gaza, oggi quinto scambio tra ostaggi israeliani e detenuti palestinesi

Sono tre uomini gli ostaggi rilasciati oggi da Hamas, si tratta di Eli Sharabi, Or Levy e Ohad Ben Ami. Tre storie che incrociano dramma, dolore e speranza, iniziate il 7 ottobre del 2023, 490 giorni fa.

IL PROFILO DEGLI OSTAGGI

Eli Sharabi ha 52 anni ed è stato rapito dal Kibbuz Be’eri, al confine con la Striscia di Gaza. I miliziani portarono via lui e uccisero la moglie e le figlie, probabilmente non è a conoscenza della sorte toccata alla sua famiglia. Or Levy ha 34 anni, è stato rapito durante il Nova Festival, il rave party che fu teatro del massacro di centinaia di giovani accorsi da tutta Israele per partecipare alla festa. Era con sua moglie, Einav. Lei è stata uccisa. Lasciano un bimbo di 2 anni. Ohad Ben Ami ha 56 anni, è stato rapito con la moglie, Raz. Lei è stata liberata a novembre, durante il primo accordo di cessate il fuoco.

I DETENUTI PALESTINESI

Israele rilascerà 183 detenuti palestinesi Le Idf stanno conducendo raid all'interno delle case dei detenuti di sicurezza palestinesi che oggi saranno scarcerati dalle prigioni israeliane in cambio della liberazione di tre ostaggi dalla Striscia di Gaza. Lo riferisce Hamas, mentre non ci sono commenti da parte delle Idf. Le case prese di mira sono a Gerusalemme est e in Cisgiordania

IL RILASCIO OSTAGGI

E' previsto alle 10 ora locale, le 9 in Italia, il rilascio da parte di Hamas dei tre ostaggi. Lo riferiscono fonti della sicurezza israeliana. Il trasferimento degli ostaggi nelle mani degli operatori della Croce Rossa avverrà nella località di Deir al-Balah, nel centro della Striscia di Gaza. I tre gli ostaggi saranno scortati fuori da Gaza dalle truppe dell'Idf fino a una base militare vicino a Re'im, dove saranno sottoposti a un primo controllo fisico e incontreranno le loro famiglie. Quindi saranno ricoverati in ospedale.

LO SHOW DELLA LIBERAZIONE

Previsto un nuovo spettacolo per la liberazione degli israeliani. Dopo lo shock delle immagini del rilascio nella tranche precedente, quando i detenuti avevano dovuto attraversare una folla inferocita, e dopo che il premier israeliano aveva promesso lo stop alla tregua in caso fosse andato in scena un nuovo spettacolo dell’orrore, Hamas ha predisposto uno show uno drammatico. Un palco è stato allestito nel centro DI Dehir-al-Balah della Striscia di Gaza. E' la prima volta che Hamas ha scelto questa località per liberare ostaggi. Sul palco è presente uno striscione raffigurante un pugno con una bandiera palestinese e le parole "vittoria totale".

'STATO PALESTINESE IN ARABIA SAUDITA'

'Lo Stato palestinese? In Arabia saudita, hanno molta terra laggiù'. Intervista shock del primo ministro israeliano Netanyahu dopo l'annuncio di Trump sul controllo Usa nella Striscia di Gaza e il trasferimento della popolazione altrove. Il presidente Usa, tuttavia, dice che per il suo piano 'non c'è fretta'