Germania, pianificavano un attacco al Parlamento. Arrestati venticinque estremisti

Secondo gli inquirenti pianificavano un attacco al parlamento tedesco raccogliendo un piccolo gruppo armato: con questa accusa questa mattina, in tutta la Germania, sono state arrestate 25 persone appartenenti al gruppo estremista di destra noto come “Reichsbuerger”, ovvero cittadini del Reich.

L'ATTACCO AL BUNDESTAG

Secondo i procuratori, gli appartenenti al movimento sono sospettati di "L'ufficio della protezione della Costituzione stima che il gruppo estremista raccolga ventunomila militanti. Di questi, un centinaio tra donne e uomini armati sarebbero stati coinvolti attivamente nel piano per rovesciare il governo tedesco. Uno degli esponenti di spicco del gruppo, Heiche Verding, è noto per aver diffuso messaggi antisemiti in rete. L'inchiesta coinvolge anche un militare delle forze speciali, i cui alloggi sono stati perquisiti.

TRA LORO UN PRINCIPE E UN'EX DEPUTATA

A capo del gruppo terroristico ci sarebbe un principe originario della Turingia, Heinrich XIII Reuss. Settantuno anni, Heinrich presiede il Consiglio del gruppo che si incontrerebbe regolarmente dal novembre 2021 con l'obiettivo di conquistare il potere in Germania. Della rete avrebbe fatto parte anche una giudice berlinese, Birgit Malsack Winkemann, ex deputata del partito di ultradestra Afd, la cui abitazione è stata perquisita.

TREMILA AGENTI COINVOLTI

Le operazioni di polizia, che secondo i media tedeschi vedono in campo circa tremila agenti di sicurezza, sono scattate questa mattina. Gli arrestati sono stati intercettati nelle regioni tedesche di Baden-Wuerttemberg, Baviera, Berlino, Assia, Bassa Sassonia, Sassonia, Turingia. Ma due arresti sono stati eseguiti anche all'estero, uno in Austria e uno in Italia, in un albergo di Perugia. Secondo agenzie di stampa di Mosca, tra i fermati ci sarebbe anche una cittadina russa. "- scrive Ria Novosti -Per il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov:come riporta la Tass -