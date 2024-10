Gilmour contro Waters, nuovo scontro tra fondatori dei Pink Floyd, al Guardian Gilmour: "non suonerò mai più con lui"

Come altre volte è in atto un duro scontro tra due pilastri dei Pink Floyd, una delle band più iconiche della storia del rock, David Gilmour ha infatti chiuso forse in maniera definitiva, le porte ad una possibile reunion con Roger Waters. Anche se, come la storia della musica ci insegna, niente è impossibile, per motivi di cassetta. In una recente intervista al Guardian, il chitarrista, ha spiegato che le profonde divergenze politiche ed in particolare il sostegno di Waters a regimi autoritari, rendono impossibile qualsiasi tipo di collaborazione. Ha detto: “tendo a stare alla larga dalle persone che sostengono attivamente dittatori genocidi e autocratici come Putin e Maduro! Niente mi farebbe condividere il palco con qualcuno che pensa che un simile trattamento delle donne e della comunità Lgtbq+ vada bene. Mi piacerebbe ritrovare Rick Whrigt, la cui morte fu avvolta da un alone di mistero. Non si conosce il luogo della sepoltura, sarebbe stato cremato. Un altro dei fondatori, Syd Barret, morì per problemi di droga.