Gina Lollobrigida sarà operata. Come sta la Bersagliera dopo l’incidente domestico?

UNA CARRIERA INDIMENTICABILE

Da Cinecittà ad Hollywood. E viceversa. Così, Gina - che tutto il mondo ci invidia - ha costruito la sua carriera rincorsa dai fotografi e dai fan. Per lei si sono sdrotolati tappeti rossi ovunque, l’ultima volta quando ha ricevuto la stella sulla Walk of fame ad Hollywood. Era il 2018. “Sono commossa, non me l'aspettavo", aveva raccontato dopo aver incassato un altro successo. Ad Hollywood ha ripercorso le tappe della sua straordinaria carriera, fatta di sacrifici e tanto studio. Venne notata da Vittorio De Sica negli anni in cui si era trasferita da Subiaco a Roma per frequentare l'accademia delle Belle Arti. Un regista la volle a tutti i costi nel suo film. Lei inizialmente rifiutò e poi, per toglierselo di torno, sparò una cifra altissima: mille lire. Il produttore e il regista dissero sì. Iniziò così la sua carriera.