Giorgia a RTL 102.5: "A Sanremo ho fatto i conti con il mio bagaglio di esperienze su quel palco. Con Elisa abbiamo restituito al pubblico due brani che ci hanno dato tanto"

Di ritorno dall’esperienza sanremese Giorgia è stata ospite di RTL 102.5 in compagnia di Angelo Baiguini e Jody Cecchetto. Durante ‘W l’Italia’, Giorgia ha raccontato in radiovisione il nuovo album “Blu1”, contenente “Parole dette male”, fra i brani in gara alla 73ª edizione del Festival di Sanremo.

IL RITORNO A SANREMO CON “PAROLE DETTE MALE”, CONTENUTO NEL NUOVO ALBUM “BLU1”

Giorgia è tornata al Festival di Sanremo con "Parole dette male", dopo 22 anni dalla sua ultima partecipazione nel 2001 con “Di sole e d’azzurro”. A RTL 102.5 Giorgia racconta la sua esperienza al festival: «Sanremo è stata un’esperienza intensa. Sono tornata a casa con un febbrone, successe anche nel ’95. È stata un’esperienza con una parte sentimentale forte, avevo tanti ricordi, ho fatto i conti con il mio bagaglio accumulato con gli anni su quel palco. Era qualcosa da elaborare interiormente, ho fatto un viaggio mio. Ho rivisto tante persone, è stata un’esperienza densa. Come se fosse stata una scorpacciata, sono tornata sazia». «Nel 2001 ho partecipato al Festiva della Carrà, ero in gara con “Di sole e d’azzurro”, vinse Elisa con “Luce”. Nella serata delle cover, con Elisa, abbiamo festeggiato il nostro anniversario, abbiamo restituito al pubblico queste canzoni che ci hanno dato tanto», continua.

A sette anni di distanza da “Oronero”, Giorgia torna con “Blu1”, il suo nuovo album di inediti. Prodotto da Big Fish, il disco è disponibile dal 17 febbraio e contiene nove brani pieni delle emozioni più terrene ma anche della magia sospesa del cosmo, e vede tra i suoi autori, oltre alla stessa Giorgia, anche Elisa, Francesca Michielin, Mahmood, Dardust, Jake La Furia, Ghemon, Sissi, Jacopo Ettorre, Alberto Bianco e Francesco Roccati. L'album contiene anche "Parole dette male" e “Normale”, il singolo apripista di questo nuovo progetto artistico, scritto da Mahmood e Dardust.

IL NUOVO TOUR DI GIORGIA

Dopo l’esperienza sanremese e l’uscita del nuovo album, Giorgia torna in concerto con il nuovo tour “Blu Live”, che vivrà di due momenti differenti, tra la bellezza dei più prestigiosi teatri lirici e l’apertura dei grandi spazi dei palasport. “BLU LIVE - TEATRI LIRICI” prenderà il via il prossimo 2 maggio dal Teatro San Carlo di Napoli per attraversare poi tutta la penisola. “BLU LIVE - PALASPORT” vivrà in autunno delle atmosfere vibranti dei grandi palchi e tra novembre e dicembre sarà nei palasport con partenza dal Mediolanum Forum di Milano il prossimo 7 novembre. A RTL 102.5 Giorgia dà qualche anticipazione sul nuovo tour: «Sto lavorando sulla set-list in queste ore, è sempre più difficile fare una scelta. Il concerto deve essere un’esperienza in cui arrivi in un modo e te ne vai in un altro. Nei miei concerti invito le persone ad avvicinarsi, anche se non si conoscono».