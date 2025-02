Giorgia su RTL 102.5 parla della cover di Skyfall con Annalisa

Una festa dove è impossibile non ridere. Quando Giorgia arriva sul nostro Radio Truck nella città dei Fiori, l’allegria contagia tutti. In gara al Festival di Sanremo con “La cura per me”, è passato poco fa ai microfoni di “The Flight” con Matteo Campese e La Zac. La canzone, scritta insieme a Riccardo Fabbriconi (Blanco), racconta i sentimenti di una donna e si distingue per l'incrocio emozionante tra melodia e parole.





L’ANSIA CHE AVEVO E SVANITA TRA LE NOTE DEL BRANO

“Sono fisicamente un pò provata perché io non mi risparmio mai, ma emotivamente molto meglio di come immaginavo” afferma Giorgia mentre scherza. “Sono arrivata con ansia da prestazione notevole ma poi appena ho cantato il brano l’ansia si è sciolta tra le note”

Domani sera la cantante, che quest’anno festeggia i 30 anni di “Come saprei”, si esibirà sulle note Skyfall (colonna sonora del film del 2012 tratto dalla saga di James Bond) con Annalisa: “Una scelta che viene più da Annalisa che da me. Ci siamo scambiati dei video e delle opinioni e poi ci siamo messe a studiare. Non mi ero mai confrontata con Adele e quindi è un sfida che ho accettato con piacere”





IL TUOR ESTIVO

In questa estate, Giorgia festeggerà anche il compleanno del suo celebre brano "Come saprei". Sarà in tour a giugno nelle Terme di Caracalla a Roma (13 e 14 giugno), a luglio al Teatro Greco di Siracusa (25 e 26 luglio), e a settembre alla Reggia di Caserta (16 settembre). Poi, a partire da fine novembre e dicembre, si esibirà nei palasport di tutta Italia.