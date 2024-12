Giorgio Locatelli a RTL 102.5: “Questa sera verrà completata la masterclass, ma ricordiamoci che tutto può succedere”

Giorgio Locatelli è stato ospite di RTL 102.5 in compagnia di Angelo Baiguini e Ambra per presentare la seconda puntata della nuova edizione di MasterChef. La serata si aprirà con gli ultimi Live Cooking, per i quali tornerà la Chef Chiara Pavan – 1 stella Michelin e 1 stella Verde Michelin al ristorante Venissa nella laguna veneta – che, in qualità di “vedetta” dei tre giudici, supporterà gli aspiranti componenti della Masterclass assistendo alla prima fase di preparazione del piatto e spronandoli soprattutto contro sprechi, disorganizzazione e disordine sul piano di lavoro. A seguire ci sarà poi il temutissimo Blind Test, la prova al buio (per i giudici) e a sorpresa (per i cuochi). Nel corso di questa seconda fase, ciascun giudice radunerà i cuochi amatoriali a cui ha detto di no nel corso del Live Cooking, i quali si sfideranno a coppie con soli 15 minuti a disposizione. Il giudice avrà solo il proprio gusto per valutare la riuscita o meno del piatto. Solo dopo l’assaggio il giudice potrà prendere la sua decisione, premiando il piatto migliore valutato solo grazie ai suoi sapori. Chi supererà il Blind Test avrà il proprio grembiule bianco e un posto nella Masterclass di quest’anno; chi non ce la farà, invece, dovrà tornare a casa. Però attenzione, perché in qualsiasi momento i giudici potranno cambiare le regole del gioco: cosa devono aspettarsi i cuochi amatoriali? «Dopo quattordici edizioni, ogni tanto bisogna cambiare le regole del gioco e tenere tutti sulle spine. Ricordiamoci che tutto può succedere quest’anno» ha aggiunto Giorgio Locatelli ai microfoni di RTL 102.5.





La puntata di questa sera

Nel corso di W L’Italia, Giorgio Locatelli ha raccontato quello che vedremo nella puntata di questa sera: «Questa sera si completerà la masterclass e abbiamo una sorpresa che fa parte del nostro mondo. Avete presente quando si fa la lista dei vini e si fanno i blind test? Si coprono le bottiglie di vino, si assaggiano e si decide che vino mettere nella carta senza sapere il produttore. Stasera applicheremo questo principio e avremo dei blind test. Per chi è rimasto con il grembiule grigio, quindi coloro che hanno ottenuto solo due “sì”, torna al riesame. Il giudice che non era convinto del concorrente viene messe in una camera e non vede chi ha cucinato il piatto e a quel punto deciderà solo e unicamente assaggiando il piatto. Come ospite ci sarà nuovamente Chiara Pavan».