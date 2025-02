Giornata contro bullismo e cyberbullismo: 6 studenti su 10 ne sono vittima

La violenza, da anni, ha assunto forme inedite di fronte alle quali le istituzioni faticano a individuare strategie di contrasto efficaci. Il bullismo è sempre esistito, continua a esistere, ma sempre più spesso chi ne è vittima si trova di fronte a una declinazione più subdola: il cyberbullismo. Parliamo di abusi perpetrati tramite il mondo online: chat, social, piattaforme, usati come arma di vessazione, per mettere in ridicolo e insultare, creando danni e conseguenze imprevedibili su chi si ritrova a subirli. Oggi, 7 febbraio, è la giornata contro il bullismo e il cyber bullismo, istituita proprio per accendere i riflettori su questi fenomeni e aumentare la sensibilità sul tema, con lo scopo di trovare una o più soluzioni a queste dinamiche criminali.





L’indagine

Ad aggiornare i dati relativi al fenomeno del bullismo, uno studio condotto da ScuolaZoo in collaborazione con l’associazione C’è Da Fare ETS, impegnati per il supporto degli adolescenti in difficoltà. Al centro dell’indagine oltre mille studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, usati come campione rappresentativo per fotografare la situazione nel nostro Paese.

Sei studenti su dieci affermano di essere (o essere stati) vittime di violenza. Nella maggioranza dei casi è proprio la scuola a essere il teatro in cui si consumano atti di bullismo (64% dei casi); le vessazioni passano per gli ambienti social nel 24% delle denunce.

Se, dunque, il 60% afferma di aver subito almeno un atto di violenza, è interessante capire le forme attraverso cui quest’ultima prende forma. Si parla nella maggior parte dei casi di insulti verbali e forme di vessazione psicologica, seguiti da aggressioni fisiche (26%), discriminazioni razziali, omofobe, religiose o legate alla disabilità (22%) e cat calling (17%). Non mancano anche casi di molestie sessuali (9%), adescamento online (8%) e persino revenge porn (3%).

Parliamo di un fenomeno talmente diffuso da coinvolgere non solo i diretti interessati (vessatori e vessati), ma anche molti testimoni: il 76% degli studenti intervistati ha confermato di aver assistito ad atti di bullismo o violenza. Di questi il 46% ha scelto di intervenire attivamente.